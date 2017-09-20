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Московский листок

ВВС отработали удар по верховному главнокомандующему?

Опубликовано 20.09.2017 в разделе комментариев 4

На полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, вследствие чего сгорели два автомобиля, а три человека получили травмы.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, 18 сентября не было. «Все сообщения в социальных сетях о „залпах по толпе журналистов“, „большом количестве тяжелораненых“ — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — заявил представитель ЗВО.

По его словам, на видеокадрах зафиксирован случай, происшедший «в другой период времени», когда экипажи вертолетов армейской авиации «отрабатывали упражнение по поражению наземных целей»: «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей».

По данным «Ъ», «другой период времени» — это 16 сентября. Как рассказал собеседник «Ъ», близкий к штабу воздушно-космических сил, на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, в результате которого едва не погибли люди. В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач». В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля». После этого старший лейтенант Волчков доложил об инциденте руководителю полетов на полигоне. Получив команду прекратить выполнение задачи, он изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. На земле получили легкие ранения три человека (по информации РБК все они — военнослужащие) и повреждены две машины.

От редакции: Происшествия случаются, на учениях практически обязательно. Чем сильней обстановка приближена к боевой, тем вероятней и вполне боевые потери.

Удивляет другое. Первое - это вранье военных и других официальных лиц (в том числе и официоза), хотя им с самого начала все было известно. Зачем, если все равно правда выплывет?

И второе - через два дня на полигон Лужский прибыл президент Владимир Путин. Посмотреть, как штурмовая авиация наносит удары по наземным целям, не предполагая, что "наземной целью" может стать сам верховный главнокомандующий.

Это самый интересный вопрос - что на самом деле отрабатывали военные? И был ли пуск вполне случайным, или все же кто-то отдал приказ с земли?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Несите нового: поломался непосредственный захватчик Крыма А.Сердюков
-*Светослав-------------------- написал 20.09.2017 09:44
Как показала жизнь, слухи о бетонной крепости черепушек русских голубых гондонов сильно преувеличены: вчера в Мурманской обл. попал в ДТП командующий русской террористической бандой "ВДВ" генерал-полковник А.Сердюков, который непосредственно руководил захватом Крыма -- у него сломан череп, а позвоночник высыпался в трусы. С тяжелыми травмами Сердюков был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота.
.
С многочисленными переломами на больничной койке также оказался зам. Сердюкова генерал-майор В.Кочетков, травмы получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант -- бус "Фольксваген" с главарями террористической банды "ВДВ" перевернулся несколько раз.
.
ДТП произошло из-за того, шо кортеж банды с мигалками несся посередине разделительной полосы и совершил столкновение с автомобилем "Шевроле Ланос", в котором ехала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Водитель "Ланоса", 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи, его 39-летняя супруга водителя госпитализирована с серьезными травмами. Незначительные ушибы и психологическую травму получили дети, старшему из которых 17 лет.
.
з.ы. Это ж надо быть таким снайпером, шоб выцелить в кортеже именно бус с Сердюковым! Или его просто настигла божья справедливость? В любом случае, пожелаем мерзкой русской гадине превращения в овощ, и шоб при этом гадина до самой смерти оставалась в сознании.
.
Все это было так:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=UqCOnTg1Ya4
.
Ответить
неудачи
бывают написал 20.09.2017 09:42
Ну поторопились люди немного,на два дня ошиблись,бывает.Видимо очень хотелось врезать.а на календарь посмотреть забыли.Ничего.в другой раз не промахнуться,зря что-ли в Сирии тренировались уничтожать Лидера государства,пусть и везде запрещенного,но все же именно по Лидеру тренировались.
Ответить
Непосредственный захватчик Крыма А.Сердюков поломался
-*Светослав-------------------- написал 20.09.2017 09:38
Как показала жизнь, слухи о бетонной крепости черепушек русских голубых гондонов сильно преувеличены: вчера в Мурманской обл. попал в ДТП командующий русской террористической бандой "ВДВ" генерал-полковник А.Сердюков, который непосредственно руководил захватом Крыма -- у него сломан череп, а позвоночник высыпался в трусы. С тяжелыми травмами Сердюков был доставлен в реанимацию госпиталя Северного флота.
.
С многочисленными переломами на больничной койке также оказался зам. Сердюкова генерал-майор В.Кочетков, травмы получили 49-летний помощник главкома и 35-летний адъютант -- бус "Фольксваген" с главарями террористической банды "ВДВ" перевернулся несколько раз.
.
ДТП произошло из-за того, шо кортеж банды с мигалками несся посередине разделительной полосы и совершил столкновение с автомобилем "Шевроле Ланос", в котором ехала семья с двумя несовершеннолетними детьми. Водитель "Ланоса", 34-летний житель Мурманска, от полученных травм скончался в машине скорой помощи, его 39-летняя супруга водителя госпитализирована с серьезными травмами. Незначительные ушибы и психологическую травму получили дети, старшему из которых 17 лет.
.
з.ы. Это ж надо быть таким снайпером, шоб выцелить в кортеже именно бус с Сердюковым! Или его просто настигла божья справедливость? В любом случае, пожелаем мерзкой русской гадине превращения в овощ, и шоб при этом гадина до самой смерти оставалась в сознании.
.
Все это было так:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=UqCOnTg1Ya4
.
Ответить
ВВС отработали удар по верховному главнокомандующему?
Стоик 817 написал 20.09.2017 09:27
Думаю, такие люди были бы достойны стать настоящими национальными героями, избавив страну от упыря.
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