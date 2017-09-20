ВВС отработали удар по верховному главнокомандующему?

На полигоне Лужский произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, вследствие чего сгорели два автомобиля, а три человека получили травмы.

В пресс-службе Западного военного округа заявили, что никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, 18 сентября не было. «Все сообщения в социальных сетях о „залпах по толпе журналистов“, „большом количестве тяжелораненых“ — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — заявил представитель ЗВО.

По его словам, на видеокадрах зафиксирован случай, происшедший «в другой период времени», когда экипажи вертолетов армейской авиации «отрабатывали упражнение по поражению наземных целей»: «Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели, в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей».

По данным «Ъ», «другой период времени» — это 16 сентября. Как рассказал собеседник «Ъ», близкий к штабу воздушно-космических сил, на полигоне Лужский действительно произошло ЧП с боевым вертолетом Ка-52, в результате которого едва не погибли люди. В тот день в 14:00 по московскому времени вертолетная пара Ка-52 подполковника Смахтина (ведомый — старший лейтенант Волчков) выполнила взлет с аэродрома Пушкин (Ленинградская область) для выполнения «зачетного полета пары на выполнение огневых задач». В 14:47, после получения разрешения руководителя полетов полигона, при выполнении третьего захода на боевом курсе на высоте 50 м и скорости примерно 200 км/ч при включении главного выключателя вооружения произошел самопроизвольный сход НАР С-8 класса «воздух-земля». После этого старший лейтенант Волчков доложил об инциденте руководителю полетов на полигоне. Получив команду прекратить выполнение задачи, он изменил курс и вернулся на базу в Пушкин. На земле получили легкие ранения три человека (по информации РБК все они — военнослужащие) и повреждены две машины.

От редакции: Происшествия случаются, на учениях практически обязательно. Чем сильней обстановка приближена к боевой, тем вероятней и вполне боевые потери.

Удивляет другое. Первое - это вранье военных и других официальных лиц (в том числе и официоза), хотя им с самого начала все было известно. Зачем, если все равно правда выплывет?

И второе - через два дня на полигон Лужский прибыл президент Владимир Путин. Посмотреть, как штурмовая авиация наносит удары по наземным целям, не предполагая, что "наземной целью" может стать сам верховный главнокомандующий.

Это самый интересный вопрос - что на самом деле отрабатывали военные? И был ли пуск вполне случайным, или все же кто-то отдал приказ с земли?

А.Б.