Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 226 человек

В результате землетрясения в центральной части Мексики погибли 226 человек, заявил глава национальной спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте.

"К настоящему моменту известно о 226 погибших", — написал он в своем твиттере.

Уточняется, что 117 человек погибли в Мехико, еще 55 - в соседнем штате Морелос, 39 - в Пуэбле, 12 0 - в Эдомексе и трое - в Герреро.

По данным Ассоциации туроператоров России в Мексике сейчас могут находиться более 100 российских туристов. Большинство из них находятся далеко от Мехико, на курортах Канкун и Ривьера Майя.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в стране 19 сентября. Мощность подземных толчков составила 7,1 балла. За ним последовало более десятка афтершоков. Эпицентр землетрясения находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос). Очаг залегал на глубине 57 км.

Подземные толчки разрушили свыше 40 зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения. Также есть повреждения сетей газоснабжения, фиксируются утечки газа. В пострадавших районах введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тыс. военнослужащих.