Примкнувший к ополченцам Донбасса казах получил условный срок

Суд города Семея Восточно-Казахстанской области приговорил местного жителя к трем с половиной годам лишения свободы условно за участие в боевых действиях на стороне ополченцев Донбасса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана - 172 (участие в иностранных вооруженных конфликтах) и 287 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ), уточнили в пресс-службе.

"В боевых действиях подсудимый участвовал с целью оказания помощи ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики в борьбе за защиту конституционных прав и свобод мирного населения от проводимой официальной властью Украины антитеррористической операции. Он вступил в ряды ополчения и, пройдя военную подготовку, с оружием в руках участвовал в военных действиях на стороне ДНР", - пояснили в суде.

Согласно материалам дела, мужчина въехал на территорию самопровозглашенной республики, минуя пункты пропуска госграницы между Россией и Украиной. Вернувшись домой в декабре 2016 года, он в феврале этого года незаконно приобрел пистолет Макарова и продал его в Павлодаре, сказали в суде.