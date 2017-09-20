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Московский листок

Левада-центр: каждый пятый россиянин готов проголосовать за вымышленного преемника Путина

Опубликовано 20.09.2017 в разделе комментариев 0

Левада-центр: каждый пятый россиянин готов проголосовать за вымышленного преемника Путина

Почти каждый пятый россиян (18%) готов на выборах президента проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на результаты исследования "Левада-центра". Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

Эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина, пояснил социолог "Левада-центра" Карина Пипия. По ее словам, 11%, которые говорят, что слышали о поддержке Семенова Путиным, не обязательно намеренно врут – "возможно, они не интересуются политикой либо дают социально одобряемый ответ". При этом 63% респондентов ответили, что ничего не слышали про такого кандидата и не готовы голосовать за него.

Кроме того, социологи провели "настоящий" опрос, который показал, что в августе за Путина готовы проголосовать 48 % опрошенных и 60 % от тех, кто намерен участвовать в выборах. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы выбрать 3 % респондентов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный набрали по 2% голосов.

 



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