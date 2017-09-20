ВЦИОМ заявил о рекордном количестве отдохнувших россиян летом 2017 года

Летом 2017 года не отдыхал только 31% опрошенных россиян, заявил в ходе пресс-конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. По его словам, это абсолютный минимум с 2013 года.

"В 2017 году зафиксирован абсолютный за все время исследования минимум тех, кто не отдыхал этим летом. Только 31% (опрошенных) сказал, что этим летом не отдыхал. В прошлом году, для сравнения, таких было 45% — в 1,5 раза больше", - цитирует RNS Федорова.

По его мнению, такая статистика связана с выходом страны из кризиса и "усталостью от необходимости постоянно затягивать пояса".

По данным ВЦИОМ, минувшем летом 35% жителей России, которые были в отпуске, отдохнули на даче, а 33% отдыхали дома и занимались своими делами. Около 17% провели отпуск в других городах и селах России, 11% выезжали на отдых в Краснодарский край, 7% - отдохнули за пределами России и стран СНГ.

"Из-за финансовых трудностей треть отпускников осталась дома, ещё треть отдыхала на даче. Даже съездившие летом в туристическую поездку не смогли побывать там, где хотели, из-за нехватки денег", - пояснил Фёдоров.

Он также отметил, что одной из главных причин недовольства россиян летним отдыхом стала плохая погода, на нее пожаловались 22% опрошенных.

"В этом году отдых порадовал большинство отпускников, однако заграничные поездки все же оставили больше положительных эмоций, чем поездки на дачу и отпуск дома. Среди главных причин недовольства отпуском оставшиеся дома впервые назвали погоду", - пояснил глава ВЦИОМ.