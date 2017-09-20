Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВЦИОМ заявил о рекордном количестве отдохнувших россиян летом 2017 года

Опубликовано 20.09.2017 в разделе комментариев 0

ВЦИОМ заявил о рекордном количестве отдохнувших россиян летом 2017 года

Летом 2017 года не отдыхал только 31% опрошенных россиян, заявил в ходе пресс-конференции гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. По его словам, это абсолютный минимум с 2013 года.

"В 2017 году зафиксирован абсолютный за все время исследования минимум тех, кто не отдыхал этим летом. Только 31% (опрошенных) сказал, что этим летом не отдыхал. В прошлом году, для сравнения, таких было 45% — в 1,5 раза больше", - цитирует RNS Федорова.

По его мнению, такая статистика связана с выходом страны из кризиса и "усталостью от необходимости постоянно затягивать пояса".

По данным ВЦИОМ, минувшем летом 35% жителей России, которые были в отпуске, отдохнули на даче, а 33% отдыхали дома и занимались своими делами. Около 17% провели отпуск в других городах и селах России, 11% выезжали на отдых в Краснодарский край, 7% - отдохнули за пределами России и стран СНГ.

"Из-за финансовых трудностей треть отпускников осталась дома, ещё треть отдыхала на даче. Даже съездившие летом в туристическую поездку не смогли побывать там, где хотели, из-за нехватки денег", - пояснил Фёдоров.

Он также отметил, что одной из главных причин недовольства россиян летним отдыхом стала плохая погода, на нее пожаловались 22% опрошенных.

"В этом году отдых порадовал большинство отпускников, однако заграничные поездки все же оставили больше положительных эмоций, чем поездки на дачу и отпуск дома. Среди главных причин недовольства отпуском оставшиеся дома впервые назвали погоду", - пояснил глава ВЦИОМ.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
ВВС отработали удар по верховному главнокомандующему?
ВВС отработали удар по верховному главнокомандующе...
20.09.2017
Ю.Болдырев и М.Калашников: наш ответ Кудрину
Ю.Болдырев и М.Калашников: наш ответ Кудрину
19.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ВЦИОМ заявил о рекордном количестве отдохнувших россиян летом 2017 года (0)
Левада-центр: каждый пятый россиянин готов проголосовать за вымышленного преемника Путина (5)
Примкнувший к ополченцам Донбасса казах получил условный срок (3)
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 226 человек (1)
ВВС отработали удар по верховному главнокомандующему? (5)
Супружеская пара жестоко избита толпой мигрантов в центре Новосибирска (35)
До Европы дошла холодная война (24)
Чтo прoизoшлo в Мoскве 10 сентября (7)
ООН насчитала свыше 40 миллионов современных рабов (4)
Путин предложил сажать на 8 лет за злоупотребления при гособоронзаказе (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Бензин может подорожать до 40 рублей за литр
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Шокирующая информация
Дарья Митина Дарья Митина: Нoвoсти избирательнoгo закoнoдательства
Дарья Митина Дарья Митина: Сирийский анекдoт
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: До прибалтов дошло, что они не Европа, а европейский театр военных действий
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss