В центре Ростове-на-Дону вновь загорелись частные дома

Частный сектор в центре Ростова-на-Дону снова охватил пожар. Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло около 12 часов на улице 11-ая Линия в доме № 35 и перекинулось на соседние постройки. Известно, что огонь охватил уже четыре жилых дома. Площадь возгорания по последним данным составляет 250 кв. м. На месте работают 42 пожарных и 12 единиц техники. По словам представителей МЧС, погибших и пострадавших нет. В настоящее время проводится эвакуация жителей соседних домов.

Напомним. Что ровно месяц назад пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. кв. м. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина и около 60 человек пострадали