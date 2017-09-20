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Московский листок

Полиция Испании задержала 14 каталонских чиновников из-за подготовки референдума

Опубликовано 20.09.2017 в разделе комментариев 0

Полиция Испании задержала 14 каталонских чиновников из-за подготовки референдума

Испанская полиция задержала 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой в Каталонии референдума о независимости, сообщает Reuters.

Среди задержанных оказались главы экономического и налогового ведомств Каталонии, сотрудники министерств телекоммуникаций, труда и социальных вопросов. Отмечается, что также задержан вице-председатель женералитета Каталонии Хосеп Мария Хове.

В здании правительства, телекоммуникационной компании, налоговой и финансовой служб прошли обыски. Гвардейцы искали документацию, связанную с подготовкой референдума.

В связи с этими событиями руководитель каталонского отделения партии Podemos Ксавьер Доменек призвал каталонцев мобилизовать силы для защиты их прав и суверенитета региона. По его словам, действия властей «перешли все границы».

На фоне обысков и арестов глава Каталонии Карлес Пучдемон созвал экстренное заседание исполнительного комитета правительств. У здания департамента экономики в Барселоне собрались около двух тысяч человек, которые протестуют против действий испанских властей.

По данным газеты Periodico перед зданием департамента экономики в Барселоне собралось две тысячи протестующих. Из-за протестов в городе частично нарушено автобусное сообщение.

Накануне Гражданская гвардия также изъяла 45 тысяч именных уведомлений, которые предназначались для отправки членам местных избиркомов в муниципалитеты Каталонии.

Решение о проведении референдума о независимости Каталонии было принято в июне 2017 года. Его датой глава каталонского правительства Карлес Пучдемон назвал 1 октября.

В свою очередь конституционный суд Испании назвал незаконным решение каталонских властей по подготовке референдума и приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом.

 

 



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