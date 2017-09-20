Путин пообещал повысить минимальный размер оплаты труда

Власти намерены повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым.

"Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно. Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растет", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, накануне глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство одобрило проект о доведении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

По его словам, повышение МРОТ планируется реализовать в два этапа: до 85% и до 100% от прожиточного минимума. "С 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей — это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за второй квартал, а с 1 января 2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте и устанавливается относительная величина 100%", - заявил Топилин.

В настоящее время МРОТ в России составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 10,5 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что в России почти пять миллионов человек получают зарплату ниже прожиточного минимума.

"У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже прожиточного минимума", - сказала Голодец.

При этом, она назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - заявила Голодец. По ее словам, в России "нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей.

По словам Голодец, даже труд выпускника средней школы «должен оцениваться несколько на другом уровне».