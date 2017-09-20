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Московский листок

Путин пообещал повысить минимальный размер оплаты труда

Опубликовано 20.09.2017 в разделе комментариев 5

Путин пообещал повысить минимальный размер оплаты труда

Власти намерены повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым.

"Мы обязательно все равно это сделаем. Это наша задача, наши обязательства перед гражданами. Но и просто из чисто моральных соображений у нас люди не могут получать зарплату меньше, чем прожиточный минимум. Это просто невозможно. Мы жили в таких условиях, когда не было возможности решить эту задачу. Теперь, несмотря на все сложности, все-таки экономика растет", - цитирует Путина ТАСС.

Напомним, накануне глава Минтруда Максим Топилин заявил, что правительство одобрило проект о доведении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.

По его словам, повышение МРОТ планируется реализовать в два этапа: до 85% и до 100% от прожиточного минимума. "С 1 января 2018 года МРОТ предлагается установить в сумме 9 тысяч 489 рублей — это ровно 85% от фактического прожиточного минимума за второй квартал, а с 1 января 2019 года этот законопроект предусматривает выравнивание МРОТ и прожиточного минимума населения в трудоспособном возрасте и устанавливается относительная величина 100%", - заявил Топилин.

В настоящее время МРОТ в России составляет 7800 рублей, а прожиточный минимум трудоспособного населения — 10,5 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец заявила, что в России почти пять миллионов человек получают зарплату ниже прожиточного минимума.

"У нас есть серьезнейшая проблема — это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 миллиона человек — столько людей у нас получают заработную плату ниже прожиточного минимума", - сказала Голодец.

При этом, она назвала уникальным явление, когда россияне остаются бедными при наличии работы.

"Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, - это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере - работающие бедные", - заявила Голодец. По ее словам, в России "нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7 тысяч 500 рублей.

По словам Голодец, даже труд выпускника средней школы «должен оцениваться несколько на другом уровне».

 



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
лоля написал 20.09.2017 19:21
друг сечин в день 5 миллионов имеет, а народу кости обгладывать, 25 миллионов рабочих мест он тоже сделал, видим ...
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(без названия)
про свалкокомандующего путена написал 20.09.2017 19:19
А что со свалкой в Балашихе? Путен победил в свалкобалашихской битве или как?
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(без названия)
стоик944 написал 20.09.2017 19:16
сортирный Карлик уже даже не смешит?
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Re:О повышении
Непоколебимый написал 20.09.2017 19:07
Приповышении должно било быть сказано что Парниша гарантирует С стабильности цен на сегодняшний день.
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(без названия)
фантомас забаненный написал 20.09.2017 18:51
Неужто в президенты опять намылился? Повысить-то не сложно: платить всем МРОТ по прожиточному минимуму, чтоб не сдохли. Кстати, к МРОТ привязаны всякие штрафы и другие платежи - опять же доходец
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