Россия продлит льготы на ввоз среднемагистральных самолетов до 2020 года

Россия продлит льготы на ввоз среднемагистральных самолетов иностранного производства до 2020 года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"Подкомиссия приняла ряд решений, направленных на стимулирование экономического роста, снижение издержек при проведении импортно/экспортных операций, поддержку отдельных отраслей и секторов экономики. Признано целесообразным продлить сроки временного ввоза и тарифных льгот в отношении отдельных видов среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов с 31 декабря 2017 года до 31 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также будет продлен с 5 до 8 лет предельный срок эксплуатации среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов.

В Минэкономразвития считают, что данные решения направлены на "стимулирование экономического роста, снижение издержек при проведении импортно/экспортных операций".

Основную долю среднемагистрального парка российских авиакомпаний составляют самолеты производства американского Boeing и европейского Airbus.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия с 2019 года откажется от льгот иностранным авиапроизводителям в пользу развития отечественного авиастроения.

По его словам, Россия сейчас тратит огромные деньги на покупку и лизинг иностранных самолетов. Помимо этого, теряет деньги, которые могла бы получать от налогов, уплаченных иностранными авиапроизводителями. "С 2013 года по нынешнее время мы закупили за рубежом 367 иностранных самолетов. Это Boeing и Airbus. Более того, в связи с тем, что наша промышленность не выпускала гражданские самолеты, для того, чтобы поддерживать свои, национальные, компании, мы иностранных производителей освобождали от НДС и от таможенных сборов… Получается, в год мы, находясь на игле иностранного авиапрома, тратим и платим за рубеж 470 миллиардов рублей. Это оскорбление просто для нации, оскорбление для авиационной державы. Мы это терпеть не могли. Именно поэтому были приняты решения. И президент из своего личного резерва выделил по нашему обращению средства на создание новых самолетов", - заявил вице-премьер.