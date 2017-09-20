Новости "импортозамещения": импорт продовольствия в Россию из Европы достиг рекордного уровня

Экспорт из ЕС в Россию сельскохозяйственной продукции за счет продажи товаров, не затронутых российскими контрсанкциями достиг рекордного уровня, передаёт Интерфакс со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Общий сельскохозяйственный экспорт ЕС в июле нынешнего года составил 11,3 млрд евро, что на 7% больше по сравнению с июлем 2016 года.

Наибольший рост продовольственного экспорта по всем направлениям зафиксирован по статьям вина и алкоголя (не затронутым российскими контрсанкциями), а также сухого молока.