К грядущему политическому кризису и его действующим лицам

ИДТИ ДАЛЬШЕ НЕКУДА

Нам очевидно, что пятый срок ВВП превратится в тяжелый социально-политический кризис. Только не в повторение начала ХХ века: население РФ «разобрано» и превращено в слабоумную массу (читайте злободневную сегодня книгу Ефремова «Час быка»). Схватка произойдет между верхушечными силами, а низы станут привлекаться к процессу именно ими.

Нам не дано знать исхода кризиса. Одно ясно: пассивность смерти подобна.

ДАЛЬШЕ ДОРОГИ НЕТ

Сама государственная машина РФ (именно ее «элита», госаппарат, институты власти) в 1991-1993 годах создавались как мафиозная «машина» по присвоению и дележу советского наследства. Четверть века спустя со Славной (демократической, криминально-бюрократической) «революции» машина въехала в тупик. Дальше пути нет. Остатки советской собственности делены-переделены. Даже внешний либерально-демократический флер 90-х и начала «нулевых» отброшен за ненадобностью. Есть жандармский произвол, политические репрессии, «суды» и «свобода слова» - бутафория. Конституцию используют как пипифакс (туалетную бумагу). Выборы – полная фикция. Большинство советской промышленности уничтожено, новой индустрии возникло очень мало, страна (как бы ни трещали пропагандистские сороки) имеет уныло-сырьевую экономику. За «несырьевой экспорт» тут выдают вывоз из страны необработанного зерна, металоических болванок и электричества. Все, это край. Зато налицо опасность драки в «илитке» за передел собственности и мелеющих финансовых потоков. Зато налицо угроза того, что Вашингтон отберет то, что расейская «элита» награбила и вывезла

Но куда двигаться дальше? Никакого буржуазного строя и капиталистической экономики в РФ нет. Есть сырьевой, мафиозный феодализм, товарищи левые. Глаза промойте – и сами убедитесь. Создана невероятно ублюдочная экономическая модель. Итак, в ней невозможно взять кредита для расширения производства и повышения его качества – на процентах разоришься. В ней невозможно взять ссуды на то, чтобы купить станки, грузовики, тракторы, комбайны и т.д., чтобы развивать свое дело, создавая и рабочие места для сограждан, и свое благосостояние. Ибо снова разоришься из-за непосильной ставки (лихвы). А ведь промышленный капитализм – это именно расширенный кредит. Расширение и спроса, и предложения сразу. Этот механизм в РФ напрочь сломан, внутренний рынок искусственно опустынивается. Ни одно буржуазное государство такого не допускает. Что лишний раз доказывает: никакая буржуазия (если пользоваться языком левых) РФ не правит. Ею правит клика вполне феодальных персонажей: бюрократических бонз, добытчиков сырья, торговцев импортом и ростовщиков.

«Илитка» делает все, чтобы в РФ не возникал национальный промышленный капитал, убивая его в колыбели то немилосердными налогами, то непосильным кредитом, то потоками импортных товаров, производимых теми, у кого и кредит дешев, и государство вменяемо, и субсидии есть, и льготы по налогам. Убивают развитие национального производительного капитала наши правители и тем, что ввергают население в нищету. А это – сужение внутреннего платежеспособного спроса для тех русских промышленников и умных аграриев, что призводят одежду, обувь, автомобили, качественную и здоровую еду, стройматериалы, доступное (а не «элитное») жилье, агромашины и т.д.

Но это же положение несет смерть для правящей верхушки. Вздумав поиграть в новую Российскую империю, она сломалась уже на одном Крыме, показав полную недееспособность в интеграции региона и его развитии. Да еще и получила Холодную войну-2 со стороны Запада вместе с убийственными санкциями. Сырьевая экономика РФ не в силах выдержать противостояния, а попытки производить горы оружия только ускоряют истощение нефтегазового «доходяги». Ибо враг-то не собирается влезать в горячую войну с РФ, он ее кружит бесконтактно: ломает ей экономику. В такой войне, помимо новых танков, ракет и самолетов, для победы не менее важно производить гораздо больше своих станков, приборов, ботинок, одежды, тракторов и комбайнов, электроники, текстиля и прочего. Ибо чем больше делается своего – тем меньше ты проматываешь денег на импорт, тем больше у тебя в стране рабочих мест и тем богаче внутренний рынок.

Но этот путь практически намертво перекрывается правящей камарильей. Потому что (повторяю сие в тысячный раз) растущая сложная промышленность и высокотехнологичное агрохозяйство (агробиопром) создают огромные армии новых людей. Промышленников, конструкторов, инженеров, техников, биотехнологов, агрономов, механизаторов и роботизаторов, инженеро-рабочих. Которые, в свою очередь, тянут за собою подъем науки, университетов и школ, легионов образованных и развитых людей. Основы для формирования:

- национально-технократических, прогрессистских сил;

- нового коммунистического движения;

- футуристических движений эпохи Нейромира.

Все эти силы, если поднимутся, то сметут к черту камарилью из чиновников, сырьевиков и ростовщиков. Они сломают всю систему их феодально-олигархического господства. То есть, вполне тормансианскую (по «Часу быка») конструкцию, где кучка сверхбогачей, жирующих на сырье, помыкает многомиллионными массами нищих, коим сломали и нормальное мышление, и волю, и способность к самоорганизации, и всякие перспективы в жизни.

Все это предопределяет 2018-2024 годы как опаснейший период, опасный и новой гражданской войной (холодной или горячей), и новой попыткой хозяев Запада повторить раздел остатка нашей страны. (Причем с помощью разжигания новой гражданской войны в РФ). Правящая «элита» РФ оказалась перед убийственным выбором. Итак, ехать по старой колее невозможно: она кончилась. Ибо невозможно сохранять монетаризм Вашингтонского согласия и сырьевую (финансово колониальную) экономику, перегруженную внешними войнами и ведущую новую Холодную войну с крайне богатым и развитым противником. Значит, придется выбирать между двумя смертями.

Начать неоиндустриализацию РФ и новую научно-техническую революцию в ней, превратить ее в грандиозную стройку, покончить с ублюдочным «либерализмом» по-расейски – первый выбор. При этом РФ выигрывает Холодную-войну-2, поднимается и приращивает территории – но нынешняя «элита» лишается и власти, и собственности. Ее побеждают новые силы, национально и социально направленные. Инженер, промышленник, рабочий, исследователь, конструктор, проще говоря, кончают с чиновником, банкиром, сырьевиком и продажным оборотнем в погонах. То есть, такой путь самоубиствен для сегодняшнего гегемона РФ.

Второй путь: сдаться Западу. Но это тоже самоубийственно как минимум для половины нынешней «элиты». Мало того, что победители отберут у начальства в погонах нефть, газ и ядерное оружие, что заставят порезать на металл танки и ракеты, а РФ поделят на протектораты. Они еще и самих «силовиков» оберут до трусов, а затем начнут уничтожать физически. Частично – на международных трибуналах. Частично – выдавая головой разъяренным толпам в остатках РФ (превращение в козлов отпущения). Сотни тысяч ныне богатых и весьма состоятельных сановников, генералов, офицеров отправятся за колючую проволоку.

И то, и другое – смерть для нынешнего бомонда. Поэтому он впал в ступор и только изображает бурную деятельность.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОЦЕПЕНЕНИЕ И ДВА МОНСТРА

Оцепенение и безвольное опускание рук у нынешней власти очевидно, если посмотреть на «мусорный ветер», несущийся из рупоров официозной пропаганды. На 95% это – постановочные шоу, бесконечные речи, болтовня «конспироложцев» и «аналитиков», истеричные выкрики о придуманных «победах» и скором крахе США. Реальных действий по борьбе с кризисом нет как нет. Одни парады и учения, перемежаемые все более низкопробными говорильнями по телевизору. (Включите «Рен ТВ» для интереса). Зайдя в тупик и осознав, что любая из двух стратегий несет ей смерть, «элита» просто впала в бездействие, в абулию. Авось, само как-нибудь все рассосется.

Но не рассосется!

Вырисовались и стороны новой (холодной или горячей) гражданской войны. Два монстра.

Первый – существующая жандармско-сырьевая власть. (Условные «патриоты»). Внешне она все контролирует, но на самом деле (и это весьма наглядно) она не имеет власти ни над Центробанком, ни над экономическим блоком правительства. Она даже бюджет страны не может полностью контролировать, в нем – неиспользуемых остатков – 7 трлн. рублей. О чем неустанно твердит Михаил Делягин. То есть, это – господа по положению, но не господа положения. Иконой и кандидатом от оной силы выступает действующий президент. Вступающий в самый унылый и беспросветный свой срок. Причем при полном завале предвыборных обещаний 2012 года по части роста производства и производительности труда, реальных доходов граждан, развития социальной сферы, борьбы с коррупцией. Новый лозунг «цифровизации экономики» встречает только горький смех. При том, что восторг от присоединения Крыма уже улетучился.

Мало того, эта сила склонна к распаду. Понимая, что впереди – ничего хорошего и надо спасать собственные шкуры, часть фигур из оного лагеря (Максим Калашников только предполагает) неминуемо попытается перебежать на сторону Запада. Выторговать у него личное прощение и спасение. Цена ясна: измена действующему вождю и помощь в его свержении. Считаю, что по мере нарастания усилий Запада по санкционному разрушению экономики РФ и конфискации «грязных богатств» эрозия первой силы будет весьма внушительной. Пойдут перебежчики к второму монстру.

Вторая сила – прозападные чиновники, ростовщики и сырьевики. Их публичное знамя (это уже очевидно) – А.Навальный. Его личная неприкосновенность и способность создавать инфраструктуру грядущего уличного протеста (причем на большие деньги от банков) теперь явны. Программу Навальному по части экономики пишет отпетый гайдароид Милов (https://m-kalashnikov.livejournal.com/3228877.html). А в полемике с Игорем Стрелковым Алексей Анатольевич обозначил вполне ранне-ельцинские ориентиры во внешней политике. То есть, прильнуть к Западу. Так что ясно до предела.

Вторая сила имеет поддержку сырьевых и финансовых компрадоров, остающихся за кулисами. Ее победа означает, как и господство первой силы, смерть для нас с вами. Вторая сила так же смертельно ненавидит русскую промышленность и явно пойдет на конфедерализацию РФ, на разборку нашей военной мощи ради нового «нового мЫшления». Это – перестройка-2 с второй серией расправы над КПСС и КГБ. Впрочем, вторая сила своими решениями (типа «Повышение акцизов на топливо ради содержания Крыма») уже подрывает Кремль. Методично его расшатывает. При полной безнаказанности своих действий. ВВП уже пропустил ряд умелых ударов под основание своей власти с 2014 года.

Вторая сила богата, организована и хорошо мобилизуется. На нее (за счет уничтожения другой оппозиции) канализирован потенциальный уличный протест. Она имеет поддержку с Запада.

Поэтому – без иллюзий. Падение в той или иной форме теперешней власти означает автоматическую победу компрадорской второй силы. По причине того, что больше в РФ нет организованных и богатых субъектов попросту нет. Народ в случае победы второй силы так и останется нищим и разобщенным, его снова загонят в стойло.

О ТРЕТЬЕЙ СИЛЕ

Противостоять двум чудовишам покуда некому. Народа не существует, есть разрозненные массы, похожие на рассыпающийся, сухой песок. К тому же, очевидно глупые и ветреные. Они – чистой воды объект манипуляций, пехота для использования в борьбе за власть. Массы проигрывают в любом случае.

Левые? Они превратились в слепую религиозную секту, с пеной на губах кидающуюся даже на объективных своих союзников. Для нее все – буржуи проклятые. Неудивительно, что у левых нет ни денег, ни сильных организаций, ни влияния на массы. У них нет и социальной опоры. Уборщицы, продавцы, офисный планктон, айтишники – не замена индустриальным рабочим и ИТР. Они деклассированны, у них нет сплоченности и сознательности рабочего класса начала ХХ века. А миграты-мусульмане, занятые в РФ наемным трудом, скорее пополнят ряды исламских радикалов, нежели новую РСДРП. Так что левые – в затяжном кризисе.

Стране для спасения нужна Третья сила, лишенная маразма и сектантского догматизма как левых, так и правых. Вообще надо отказываться от тупого деления «левый – правый». Истинно созидательная сила – правая в политике, но вполне левая в экономике. (Об этом Максим Калашников напишет особо). Это – строители и созидатели, которым нужна и великая держава, и русские традиции, и Новороссия, и честные выборы, и настоящий суд, и борьба с коррупцией. Для нас нет выбора «Либо Крым пополам с коррупцией и произволом начальства – либо гражданские свободы пополам со сдачей страны». Мы – патриоты, и одновременно – настоящие либералы. Мы – экономические национал-патриоты. И одновременно – технократы, приверженцы развития и научно-технического прогресса. Каковой отрицает чистый капитализм, требуя плановости и прагматизма в смешанной экономике, ликвидации чудовищного социального расслоения. Ибо чем богаче граждане РФ – тем лучше для наших заводов и фабрик. Мы же не сырье продаем, а готовые изделия, для нас нищий народ – смерть наших предприятий и проектов. Мы уважаем традиции, но при этом вписываем их в свой прогрессизм. Для нас русскость – это первыми высадить на Марсе и создать города будущего (футурополисы), а не ходить с хоругвями за Поклонской и Милоновым. А икона на пульте управления звездолетом у нас мирно уживается с русской интеллектроникой. Мы твердо знаем, что заботясь прежде всего о своем народе, мы расширяем Россию в тысячу крат сильнее, чем бессмысленные войны в Сирии и попытки баблом привести к власти Мари Ле Пен во Франции. Ибо к сильной, свободной и богатой стране потянутся искренне, истово.

Поэтому Третью силу в зародыше бьют с двух сторон. Но именно ее и нужно создать.

ПРОСТОГО ПУТИ НЕТ

Третью силу буду строить до последнего. Иного пути нет. Нужно создать хотя бы ядро ее кристаллизации в ходе смуты, которая может начаться. Крики о том, что нужно присоединяться к Навальному, пропускаю мимо ушей. Оставим дурацкое – дуракам. А мы уж намного умнее простейших и желторотиков. Навальному и без нас помогут. Тратить силы на борьбу с ним не станем, все наши ресурсы – на стройку единственного спасительного варианта. На эту работу нацелен и «Рой ТВ». Первейшая задача – промышленников сплачивать, создавать кадровый резерв управленцев. Удастся – и массы потом подтянутся. Без возведения костяка, каркаса Третьей силы массы не привлечешь. Их надо постоянно чем-то занимать, а для этого потребны средства. Политика без денег – сказки для дебилов.

На этом пути допускаю византийско-дипломатическую игру с первой силой. Итак, вы обречены. При любом исходе кризиса. Запад вас не примет, вторая сила учинит сам люстрации, конфискации и «либеральный 37-й год». Тогда вот вам третий вариант: сотрудничать с нами. Можно обсуждать, как. Экономику и Центробанк – в наши руки. Капитальный ремонт государственной машины и борьбу с коррупцией, подбор кадров - тоже. И кое-что еще. И еще – отмена самого одиозного «охранительства», освобождение и реабилитация патриотов-политзаключенных, отмена 282-й статьи, упразднение самых идиотских из принятых вами законов, разумный протекционизм в экономике, нормальные, цивилизованные выборы, развитие местного самоуправления. Наш резон? Так мы избегаем ужаса развала и смуты с миллионами новых жертв и умопомрачительными экономическими потерями. Вы же соглашаетесь на почетную пенсию и личную безопасность. То есть, мы проведем аккуратное «разминирование» страны и выведем ее на путь Развития. Без сваливания в кровавую бойню и раскол. Если есть возможность купить такой вариант, это - выгодная возможность. Ибо смута обойдется неизмеримо дороже во всех смыслах. Причем и для тех, кто сейчас с пеной на губах призывает к революции любой ценой. Эти поорут – да успокоятся, когда страна займется Делом и появится возможность выдвинуться.

Боюсь, что иного выбора у первой силы просто нет. Самостоятельные ее действия лишь ввинчивают РФ в кризис. Оцепенение – путь к общей смерти и открытая дорога для второй силы, для операций Запада. И даже возможный виток мирового финансового кризиса, что с такой надеждой ожидают в Москве, для РФ губителен. Ибо цены на сырье падут так низко, что бюджет Росфедерации обанкротится.

Советую поразмыслить над этим. Ибо идти первой силе уже некуда. Никакое закручивание гаек, никакие вколачивания триллионов в новые танки, никакие усилия пропаганды не предотвращают ни экономических ударов с Запада, ни угрозы «раскулачивания» вас Западом же, ни разложения в рядах самой власти. Вас ждет смерть даже в том случае, если массы элекората останутся бессловесно-покорными и станут умирать безропотно, голосуя за «ЕР». Второй Крым более невозможен, нечем вызывать массовое низовое воодушевление. Сирия – могила для бюджетных денег и «липкая» вечная война без победы Остается лишь соскальзывать к обрыву, судорожно притормаживая. Но сколько ни цепляйся за ледяную корку, все равно впереди - падение. РФ действительно угодила в исторический тупик. Созданная как сообщество по дележу советской собственности, российская «элита» свой ресурс полностью выработала. Попутно уничтожив половину этой самой собственности.

Всем остальным: «простых решений» и легкого пути из нынешней западни не существует! Нужна кропотливая и тяжелая работа, но – с перспективой.

Найдите изъян в моей логике…