Депутатов отучили быть слугами народа

Нашу власть как бы выбирает сам народ, когда начинают жаловаться, что власть плохая, сразу упрекают критикующих, сами, мол, избрали. На нынешний момент народ на выборы идет неохотно, так выражают недоверие нынешней власти население, простые люди. Они знают, что наши выборы не приближает нас к демократии, а наоборот удаляют. Чтобы считать это мероприятие состоявшимся, все ниже опускали планку допустимую явку избирателей, чтобы сказать после, выборы состоялись. Довели до 20 процентов, и все равно в некоторых местах выборы в начале двухтысячных были провалены. У «Единой России», которая сейчас в одиночку штампует законы для страны, появился страх перед завтрашним днем. Чтобы не скинули с седла раньше времени, стали придумывать разные варианты избирательного права для собственного спасения. Ввели досрочное голосование, отменили «кандидата против всех», но потом решили, что и этого мало, решили покончить со всеми порогами явки избирателей, сколько придет, столько и будет. При таком раскладе можно обойтись вообще без народа — придет кандидат в депутаты на избирательный участок, проголосует сам за себя, даже если другие избиратели в этом фарсе участие не примут, комиссия подпишет протокол и назовет выдвиженца избранником народа.

Такое явление стала уже проявляться. На недавних выборах в селе Великовисочном Ненецкого автономного округа единоросс Петр Ивкин получил один голос, и этого оказалось достаточно для того, чтобы он стал депутатом сельского совета. Сам за себя Петр Николаевич не голосовал. Он в это время был в отпуске и провел выходные на природе, как и большинство избирателей. Петр Ивкин начальник пожарной станции, у него восемь подчиненных. И даже эти люди, очевидно, не стали поддерживать своего начальника.

Из 463 зарегистрированных в избиркоме жителей села Великовисочного на участок пришел только 41 человек, всего 8,84 процента от общего числа. Администрация отчаянно билась за явку. Праздник устроили, викторину с призами, посвященную Дню округа.

На выборах главы Салбанского наслега Намского района в Якутии, ведущий специалист местной администрации, кандидат от "Единой России" Анастасия Ощепкова не набрала ни одного голоса. Обязательным условием для выдвижения от "Единой России" является участие во внутрипартийном праймериз. Получается, что Ощепкова сумела на нем победить? Но даже такая мощная поддержка партии не помогла. Иными словами выдвинутый "партией власти" кандидат пользуется в селе нулевым авторитетом, и даже сама она не пошла на выборы, а могла хоть собственным голосом немного скрасить печальную картину. На голосование 10 сентября в Салбанцах пришли 188 человек. Больше половины из них проголосовали за самовыдвиженца, директора сельской школы Сахаяна Аргунова.

Чтобы оживить избирательную кампанию, снова вернули кандидата «против всех» и на выборах Нерюнгринский горсовет, все та же Якутия, было 20 участков, на пяти победил этот кандидат без имени и отчества. Формально Нерюнгринский горсовет может теперь работать, но для принятия многих решений кворума может не хватить.

«Единая Россия», желая сделать для себя выигрышную позицию, заложила мину замедленного действия, в любое время ее можно обвинить в том, что мандаты партии нелегитимны. В самой Москве пришло на голосование примерно 15 процентов.И совсем уже дикий случай произошел в завершении дня голосования на избирательном участке в московском районе Измайлово. Когда выяснилось, что на выборах независимые кандидаты получили перевес, председатель УИКа 1055 отказалась вносить данные в "ГАС Выборы" и скрылась из глаз членов комиссии. С 4:30 она не выходила на связь, прячась в кабинете главы управы. Кандидатам в муниципальные депутаты и наблюдателям не оставалось ничего другого, кроме как забаррикадироваться в здании на 5-й Парковой улице, 16. Полиции они заявили, что не уйдут, пока не будет пресечена попытка фальсификации результатов на участках, где победили независимые кандидаты. В итоге с помощью полиции председателя УИК 1055 все же удалось вытащить из кабинета. Фальсификация не удалась.

Мы уже привыкли к депутатскому сообществу, в котором основные голоса принадлежат «Единой России», это не слуги народа, а подпевалы исполнительной власти. В Иркутской области городе Вихоревке в прошлом году произошло, невероятное, стала протестовать против криминального управления городом мэром от «Единой России», депутат от этой самой партии, спикер городской думы Анжелика Назимова. Она старалась все сделать, чтобы её землякам в городе было жить уютно, поднимала вопрос о неисправности водоразборных колонок, которыми каждый день пользуются жители неблагоустроенного сектора Вихоревки, занималась контролем за организацией пассажирского транспорта в городе. Анжелика Назимова считает, что неразумно было продавать частной компании котельную, которая заморозила город. Уже два года зимой жильцы в своих квартирах спали в телогрейках. А тут ещё спикер думы стала интересоваться исполнением городского бюджета. Это вызвало особенное раздражение у администрации. Передали команду депутатам: «Чего ей надо, она всюду лезет? Сделайте, что-нибудь».

Для Назимовой это закончилось решением коллег-депутатов, которые отстранили ее от должности председателя городской думы. В кабинете председателя думы взломали дверь. Это сделала группа депутатов-единороссов во главе с мэром Геннадием Пуляевым. Забрали печать и банковские коды, официальные бумаги и личные вещи спикера.

Через полтора года, в апреле 2017 года Иркутский областной суд признал незаконным решение думы города Вихоревка об освобождение Назимовой от должности, которое было принято в декабре 2015 года. Однако срочно на заседании, на которое не пригласили саму Назимову, депутаты вновь отстранили её от должности председателя. В результате, Назимова объявила бессрочную голодовку. Она требовала привлечь к ответственности мэра города Геннадия Пуляева за срыв отопительного сезона и вернуть долги по зарплатам работникам ЖКХ.

В благодарность за мужественность Анжелики Назимовой, в её поддержку горожане выстроились на пикетах. Была распространена листовка о причинах и ходе голодовки и требование об отмены решение думы Вихоревки об отстранении спикера от должности.Врачи "скорой помощи" неоднократно посещали голодающую по собственной инициативе. Они ведь тоже жители Вихоревки.

Голодающая Назимова проводила акцию в прежнем своем кабинете, в здание администрации города. Несколько ночей она спала на стульях. Женщина не принимала пищу, пила только воду. Людей, которые принесли Назимовой воду, в здание не пустили, они подавали баллоны с водой через окно. Пуляев запретил даже в туалет протестующую пропускать. Сторож сказал: "Хозяин не разрешил!". Так что голодовка добровольная, но условия как у арестанта. Только после выступления Братской студии телевидения туалет для Назимовой был открыт.

Голодающая находилась на постоянной телефонной связи с внештатным советником губернатора Приангарья, главным редактором газеты «Байкальская Сибирь» Сергеем Королёвым. Дважды писала обращения к руководителю регионального отделения партии Сергею Брилке. Также обращалась к премьер-министру Дмитрию Медведеву, лидеру "Единой России». Никаких подвижек по устранению её замечаний.

Приехала к голодающей мама и её дети: семь и десять лет, их не пустили. Её кабинет находится на первом этаже буквально пять метров от центрального входа. Какую опасность могут представлять для администрации города эти дети? Все было, как в исправительной колонии. С родными, близкими и знакомыми Анжелика Назимова общалась через окно. Назимова сообщала, что чувствует себя удовлетворительно, но как мать беспокоилась за своего ребёнка, который простыл и болел в это время.

В результате мэра Геннадия Пуляева за множество противоправных действий, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности. Депутаты городской думы подали коллективное письмо в суд в защиту мэра, своего однопартийца.

Население же, избиратели, многие которые голосовали за этих депутатов, обещавших тогда превратить город в райский уголок, передали в суд свое коллективное обращение, под которым было сотни подписей против мэра. Как говорит жительница города Людмила Петрова-Корытко: «Если суд решит в пользу Пуляева, то почти все горожане выйдут на улицы с требованием его отставки. Народ уже достал отопительный беспредел, продолжения никто не хочет! Я лично ходила, собирала подписи под этим обращением к суду, и скажу – почти никто не отказывался подписать, просто времени было мало. Дайте пару недель – 80-85% вихоревчан подпишутся против восстановления Пуляева в должности. Город маленький, у всех на глазах были его махинации со сдачей котельной своему другу».

Большая заслуга в том, что горожане узнали правду, что они объединились, принадлежит Анжелики Назимовой. Она выполнила своим протестом большую часть того, что накипело на душе от нынешнего правления городом. Именно, благодаря этой голодовке, губернатор принял решение о снятия с должности мэра Пуляева. Только на 36-ый день, 25 мая этого года, Назимова решила, прекратить голодовку. Организм вступил в стадию истощения, стало страшно за детей и за семью.

10 сентября прошли досрочные выборы мэра Вихоревки и депутатов муниципальной думы. Назимова выставила свою кандидатуру от КПРФ и проиграла, оказалась на пятом месте. Ещё недавно весь город восхищался её поступком, смелостью, вставал на её защиту. И тут такой проигрыш, подвела партия, в которую она забрела от безысходности. Эта партия делает ставку на унылого и угасающего политика Зюганова, не оказалось здесь перспективы, новых людей. Говорят здесь много о защите рабочего человека и не видно рабочих активистов в её центральных органах, не выдвигают простых работяг в депутаты различных уровней. Одни аппаратчики, бюрократы. В реальной жизни не слышно, чтобы члены КПРФ были среди активистов протестной голодовки, среди забастовщиков, у них, как бы прививка от настоящих протестных действий, только на площадях с красными плакатами. В Иркутской области, хотя и губернатор здесь от КПРФ, последние выборы партия проиграла с треском, как и по всей стране. Люди не хотят идти за людьми, которые никуда не могут привести. Жалко только героиню Анжелику Назимову, которая показала, как нужно бороться, чтобы спасти людей от нынешних чиновников, от нынешней власти. Я преклоняюсь перед Анжеликой, жалко, что она осталась не у дел. Но это, я уверен, с её характером, это временная передышка.

Альберт Сперанский, председатель Совета общероссийской общественной организации «Рабочие инициативы»