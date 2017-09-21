По десятке в год каждому - или все же хрен на нос?

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Согласно предложению депутатов, за первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. Предполагается, что за каждый последующий год будет распределяться на 2% больше, чем за предыдущий.

По расчетам авторов инициативы, если законопроект будет принят своевременно, в 2018 году каждый из россиян сможет получить около десяти тысяч рублей...

- Ну я бы сказал, что природная рента не такое уж новое изобретение, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Этот вопрос обсуждался довольно широко еще в конце прошлого века, когда Сергей Глазьев работал еще на КПРФ, а не помощником президента. И что-то долго идеи Сергея Юрьевича пробивались сквозь заплывшие жиром черепные коробки "коммунистов" зюгановского извода - без малого двадцать лет... Ну и идея "отобрать и поделить" в преломлении КПРФ выглядит как-то убого - 10 тысяч рублей на нос в год? Это не рента, это носит название "милостыня". Впрочем, правительство и в милостыне гражданам намерено отказать, изготовив отрицательный отзыв на законопроект. И естественно, что большинство "Единой России" против правительства не проголосует, так что содержательную часть проекта обсуждать вполне бессмысленно - все равно будет провален. Но к выборам для дедушки Зюганова хороший костыль получается - мы же хотели чтоб всем поровну... А вот "они" не дали. Ну да "с ними" и так все ясно, а вот коммунисты какие-то странные - вместо того, чтобы ратовать за возвращение общенародной собственности законному владельцу, народу, они предлагают "хозяевам жизни" поделиться - по десятке на рыло...