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Московский листок

На московской ТЭЦ найден муляж бомбы

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 0

На московской ТЭЦ найден муляж бомбы

На востоке Москвы на территории ТЭЦ-11 "Мосэнерго" обнаружен муляж взрывного устройства, сообщает Интерфакс со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"В 05:00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на место вызваны подразделения МВД и ФСБ России.

"В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, накануне в Москве после анонимных сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы восемь торговых центров, 14 управ, а также офисное здание по адресу Крутицкая улица, 9.

 



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