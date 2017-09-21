На московской ТЭЦ найден муляж бомбы

На востоке Москвы на территории ТЭЦ-11 "Мосэнерго" обнаружен муляж взрывного устройства, сообщает Интерфакс со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"В 05:00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО "Мосэнерго") в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на место вызваны подразделения МВД и ФСБ России.

"В 06:20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, накануне в Москве после анонимных сообщений о заложенных бомбах были эвакуированы восемь торговых центров, 14 управ, а также офисное здание по адресу Крутицкая улица, 9.