Иномарки в России могут подорожать с нового года

Утилизационный сбор на автомобили, выпускаемые в России и ввозимые в страну с 2018 года может вырасти на 15%, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект федерального бюджета на 2018–2020 гг. Это принесет федеральному бюджету в 2018 г. дополнительно более 28 млрд руб. При этом общие поступления от утилизационного сбора в 2018 году вырастут на 58,4 млрд рублей - до 223,4 млрд рублей, а в 2019 году уже до 259,8 млрд рублей.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин – 20 000 руб., для грузовиков и автобусов – 150 000 руб., также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин.

Издание отмечает, что сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации. После критики со стороны Евросоюза с 2014 г. сбор начали платить все. Но почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами. Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб., приводит данные один из собеседников. Расходы по тяжелым грузовикам превышают 400 000 руб.

Если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. При этом подорожают иностранные машины, говорят сотрудники двух автоконцернов. По их словам, индексация сбора приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 г. упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей.