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Московский листок

Шанцева решили отправить вслед за Лужковым

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 1

Шанцева решили отправить вслед за Лужковым

Бессменный губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев уходит в отставку. Нижегородскую область он возглавил в 2005 году, в 2014 году на выборах набрал 86%. Окончательно это было решено на сегодняшней встрече главы области с руководством администрации президента. 

Эксперты не раз ставили в вину Шанцеву непрекращающийся конфликт региональной и городской элит. Против губернатора работает и возраст — в этом году ему исполнилось 70 лет.

- Павлиныч, наверно, последний кадр, имеющий еще номенклатурный стаж в КПСС, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Был первым секретарем райкома КПСС в Москве, входил в ранее руководство КПРФ. Потом Лужков пригласил его стать вице-мэром на безальтернативных по сути выборах в 1996 году. Чтобы как-то разрядить обстановку в Москве позже ему предложили возглавить немаленькую Нижегородскую область, где он и обосновался на долгие годы. Реально крепкий хозяйственник, но при нем Нижегородская область превратилась в один из самых консервативных регионов страны, где политическая активность близка к точке замерзания. Можно считать, что запрещено все - то, что в Москве проходит мимо внимания властей по причине малости и незначительности, в Нижнем прессуется и разгоняется.



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик944 написал 21.09.2017 10:35
В тюрьму, а затем убирать снег в Сибирь?
Лужкова отпустили, понятно - не по зубам сладкой парочке, но Этого ради приличия можно и судить?
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