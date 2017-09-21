Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!

В Казахстане повышаются тарифы на коммунальные услуги, идет рост цен на бензин и продукты питания, идет девальвация национальной валюты, происходит дальнейшая продажа земель, недр и богатств страны в целях обогащения семьи Назарбаева и винтересах иностранных корпораций в первую очередь китайских. Идет перенос 51 китайского завода, открылся банк ядерных отходов и все с одной целью - получить поддержку империалистических держав в деле установления в Казахстане неограниченной монархии! Этому надо сопротивляться! надо консолидировать протестные группы и движения, формировать инициативные группы и комитеты для подготовки новых митингов протеста!
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