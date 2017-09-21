Президентом Киргизии может стать гражданин Казахстана

Депутат от фракции «Ата Мекен» Омурбек Абдрахманов заявил, что бывший премьер-министр и кандидат в президенты Омурбек Бабанов фактически не является гражданином Кыргызстана.

«Бабанов принял гражданство Казахстана в 1995-м, получил паспорт РК, автоматически став его гражданином. Он 5 лет пользовался этим паспортом, делал бизнес в Казахстане. В 1999-м вернулся в Бишкек, через паспортный стол, милицию получил кыргызский паспорт. Но чтобы получить кыргызское гражданство, нужно было обратиться к президенту страны, написать заявление о выходе из гражданства Казахстана. Следовательно, Бабанов сегодня не является гражданином Кыргызстана»,- говорит О.Абдрахманов.

Однако, по мнению депутата Токтогула Туманова из фракции СДПК, О.Бабанов, согласно пояснениям МИД и посольства Казахстана, получал действительно паспорт РК, однако, его гражданство официально не было признано.