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Московский листок

Фюрера "Христианского государства" полицаи отнюдь не задерживали, а лишь опросили

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 1

кино православие мвд неонацизм
Фюрера "Христианского государства" полицаи отнюдь не задерживали, а лишь опросили

В правоохранительных органах опровергли информацию о задержании лидера организации "Христианское государство - Святая Русь" Александра Калинина в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя, передает ТАСС. 

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк пояснила, что сотрудники центра по противодействию экстремизму совместно с управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Москве установили троих подозреваемых в совершении преступления. Один из них был задержан в Москве, двое - в Липецкой области. 

При этом другой источник агентства пояснил, что никакого процессуального статуса у Калинина нет. "Подозреваемых трое, они задержаны. Калинина не задерживали, он был доставлен в отделение полиции для опроса. С него берут свидетельские показания в рамках уголовного дела о поджоге машин", - отметил собеседник. 

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов намерены также опросить еще несколько десятков человек в рамках расследования. При этом не исключено, что позднее в деле могут появиться новые фигуранты. 

Ранее источник РБК в ГУ МВД Москвы пояснил, что причиной задержания Калинина стали его публичные призывы к совершению противоправных действий. В частности, он призывал совершать поджоги кинотеатров, где заявлен к просмотру фильм "Матильда". Сообщалось также, что у лидера общественной организации изъяли компьютер и несколько носителей информации. 

Одновременно с этим пресс-центр МВД "в связи с многочисленными запросами СМИ" уточнил, что процессуальная проверка информации о возгорании автомобилей была начата органами внутренних дел незамедлительно после получения сигнала о происшествии. 

"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. В рамках расследования организовано проведение необходимых оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых задержаны трое подозреваемых в совершении данного преступления", - говорится в пресс-релизе ведомства. 

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ведущая целенаправленную борьбу с фильмом "Матильда", в свою очередь, заявила, что Калинин был задержан именно на основании ее депутатского запроса. "Как раз по моему депутатскому запросу на имя министра внутренних дел и генерального прокурора о принятии мер уголовно-процессуального характера к лицам, радикально настроенным, с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее), приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", - подчеркнула она. 

Поклонская дала понять, что считает необходимым усиление мер правоохранителей, направленных против "любых проявлений экстремизма", и добавила, что "осуждала и осуждает" любое проявление насилия. "Абсолютно правовая ситуация с фильмом "Матильда" кем-то используется в целях, не имеющих никакого отношения к защите нашей истории и веры. Проявление экстремизма в данном вопросе - это часть определенного плана, направленного на дестабилизацию общества, разобщение людей, дискредитацию православных верующих", - добавила она. 

Сам лидер православных фанатиков ранее подчеркивал, что никому не угрожал, а лишь предупреждал о существовании "недовольных людей". Калинин хвастался тем фактом, что МВД 47 раз отказывало в возбуждении уголовных дел из-за писем, которые члены организации рассылают кинотеатрам.

От редакции: А почему гламурная товарищ Волк молчит о связях с "ХГ" тех, кого задрежали? Что, пресс-служба МВД существует не для информирования населения о подлинных событиях в этой структуре, а только для "успокоения" его путём выдачи информации по кусочкам и для демонстрации свежего макияжа и достижений работы пластических хирургов? Вот в Минобороны тоже такие же, видимо, кадры длительно отрицали сам факт вертолётного обстрела мирного населения в ходе учений "Запад-2017" - однако теперь это отрицать глупо, видеофакты проникли в Сеть. Что, кого-нибудь уволят из тамошней пресс-службы за враньё, а точнее молчаливую мину? Враньё, кстати, мы не поленимся процитировать и снабдить гиперссылкой:    

"Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненных - намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - заявили во вторник, 19 сентября, в пресс-службе Западного военного округа (цитата по "Интерфаксу"). В частности, в пресс-службе раскритиковали видеозапись ЧП, появившуюся в социальных сетях. В ЗВО утверждают, что на этих кадрах зафиксирован другой случай, который "произошел в другое время". "Тогда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - пояснили в ЗВО

Где же истина? Ждём увольнений в пресс-службе "вотчинного" ведомства Шойгу, да и Ирочке Волк давно пора уже переквалифицироваться поближе к вакансиям агентства "Рэд старз". 

Но нам гораздо интереснее судьба вот этого субъекта из структуры иного, экстремистского плана, которую в данном эпизоде очевидно выгораживает МВД (как тут не вспомнить нежное отношение части полиции к штурмовикам Рема в конце 1920-х?) - ведь и там есть пресс-служба.

Вот он, Мирон Кравченко, пресс-секретарь экстремистской организации "Христианское государство - Святая Русь".

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
издеватель написал 21.09.2017 11:44
Как фашист жалеют. Будь бы советская власть его вы запытали и убили вместе с другими русскими, как миллионы православных в гражданской войне.
Но кровавым палачам не дают вешать детей и они очень расстраиваются. Ведь убить русского ребенка и запустить ракету это главное удовольствие. Еще отобрать еду у русских и накормить ей негров.
А в СССР талоны и голод.
Именно этим куоммунисты и занимались 75 лет
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