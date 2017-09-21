Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников

В Киеве декоммунизируют улицы Пестеля, Желябова и первого украинского марксиста-народника, слесаря Ювеналия Мельникова - патриарха рабочего движения Украины, который создал первые подпольные рабочие кружки и умер от приобретенных в тюрьме цинги и туберкулеза.
Ненависть подлинных, украинских (если брать за точку отсчёта СССР) сепаратистов к "российской империи" выражается и в ненависти к тем, кто вместе с рабочим классом России эту империю как тюрьму народов уничтожил? Воистину майданная логика не так далека от шизофрении. Но хорошо, вы испытываете ненависть к Российской империи, то есть к Романовым, к царизму. Но тогда чем вам помешали Пестель и Желябов? Ведь, например, кто, как не Пестель мечтал об уничтожении правящей империей династии до седьмого колена? А уж "террорист" Желябов точно поспособствовал своей деятельностью созаднию в итоге революции УССР как государства (что в составе империи было невозможно)!
Символично, что и улицу Мельникова переименуют в улицу Ильенко (видимо, чтоб меньше букв менять и звучание не сильно изменилось) - в честь известного "свободовца", отца действующего депутата и госчиновника, который отвечает за запреты советских фильмов.
Кто такие "свободовцы" - уже забывают, а вот кто такие были декабристы, народники и рабочие-марксисты, создававшие первые рабочие кружки - советский народ, который в разделённом состоянии подгрызают разные переименАторы, помнил весь ХХ век, и сейчас прекрасно помнит, в Казахстане, Белоруссии, Сибири, Прибалтике, а улицам со временем названия вернёт. Ибо кому интересны буржуазные сепаратисты в Союзе новых социалистических республик...
Но пока - мели, Емеля, твоя неделя...
Кроме того, переименуют улицы партизан - командира Сабурова и пионера Вали Котика. А также, улицу Панфиловцев, станцию метро "Петровка", Московский мост и целый ряд улиц, которые преступно носят названия различных российских городов.
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Лис написал 21.09.2017 13:26
.Дмитрий г..Запорожье написал 21.09.2017 13:19
стоик946 написал 21.09.2017 13:03
Троцкие, Кагановичи, Андроповы, Примаковы - сионисты-преступники, погубившие миллионы славян?
никак не могу понять написал 21.09.2017 12:52
почему Донецку не вернут его название - Сталино??
почему не вернут Питеру его звучное имя - Ленинград???
почему Екатеринбургу не вернут его название - Свердловск???
Надо и прочие названия вернуть - Молотовск, Горький, Калинин, Андропов, Киров!!!
Надо этим заниматься а не названия улиц в другой стране лупой высматривать!
макробий7687869 написал 21.09.2017 12:40
Аналогично.
Никому мы старпедунчики не нужны, ни я, ни ты, ни Д. Трофимов, ни Полуэктов, ни одной с ука живой душе, один уролог нам светит.
А тролят нас по беспределу, вот главный удивился тут, раньше он был рЫдактор, потом ... настоящий, потом ОРП, потом москвАч, теперь масквач. То есть чел хамит, правила нарушает, как маленькая девочка
НЕ ИГРАЙ В МОИ ИГРУШКИ И НЕ ПИСАЙ В МОЙ ФОРУМ ГОРШОК!
Пи Си
Ребята, а это не тот самый Анатолий Юрьевич Баранов, который участвовал в карательной операции против чеченцев?
Ну да, точно он, тогда уже был плешивый и , кстати, там обогатился, форум этот прикупил на деньги от торговли живым товаром, наркотой, оружием, заложниками.
масквач написал 21.09.2017 12:39
СССР был империй? Нет это концлагерь . Нацистская ленинская иделогия. Мощи ленина. Тотальное вранье везде, вот прям кк сейчас этот нацистский недобиток баранов посвятил целую стать откровенному вранью.
Если бы в Крыму были вежливые человечки НАТО? А в Москве? А в других местах голосования за exit из России?
Если бы баранов не участвовал в карательной операции против чеченцев? Он бы не смог купить форум, но много людей остались бы живы? Я пишу чистую правду, в отличии от автора, но именно меня по традициям СССР будут банить.