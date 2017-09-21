Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 6

реакция киев социальныйрегресс евромайдан декоммунизация
Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников

В Киеве декоммунизируют улицы Пестеля, Желябова и первого украинского марксиста-народника, слесаря Ювеналия Мельникова - патриарха рабочего движения Украины, который создал первые подпольные рабочие кружки и умер от приобретенных в тюрьме цинги и туберкулеза.

Ненависть подлинных, украинских (если брать за точку отсчёта СССР) сепаратистов к "российской империи" выражается и в ненависти к тем, кто вместе с рабочим классом России эту империю как тюрьму народов уничтожил? Воистину майданная логика не так далека от шизофрении. Но хорошо, вы испытываете ненависть к Российской империи, то есть к Романовым, к царизму. Но тогда чем вам помешали Пестель и Желябов? Ведь, например, кто, как не Пестель мечтал об уничтожении правящей империей династии до седьмого колена? А уж "террорист" Желябов точно поспособствовал своей деятельностью созаднию в итоге революции УССР как государства (что в составе империи было невозможно)! 

Символично, что и улицу Мельникова переименуют в улицу Ильенко (видимо, чтоб меньше букв менять и звучание не сильно изменилось) - в честь известного "свободовца", отца действующего депутата и госчиновника, который отвечает за запреты советских фильмов.

Кто такие "свободовцы" - уже забывают, а вот кто такие были декабристы, народники и рабочие-марксисты, создававшие первые рабочие кружки - советский народ, который в разделённом состоянии подгрызают разные переименАторы, помнил весь ХХ век, и сейчас прекрасно помнит, в Казахстане, Белоруссии, Сибири, Прибалтике, а улицам со временем названия вернёт. Ибо кому интересны буржуазные сепаратисты в Союзе новых социалистических республик...

Но пока - мели, Емеля, твоя неделя...

Кроме того, переименуют улицы партизан - командира Сабурова и пионера Вали Котика. А также, улицу Панфиловцев, станцию метро "Петровка", Московский мост и целый ряд улиц, которые преступно носят названия различных российских городов.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 6
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Лис написал 21.09.2017 13:26
Это все проявление комплекса собственной неполноценности.Когда всякие "элитарии" начинают понимать что они просто пушечное мясо для олигархов то случаются вот такие проявления "немотивированной агрессии".Дали бы просто Порошенко в табло-причем здесь декабристы.Кто нес всякую пургу про "страну рабов и страну Господ"?
Ответить
(без названия)
.Дмитрий г..Запорожье написал 21.09.2017 13:19
Декабристы были аристократией Рос.Империи,имевшими множество крепостных.По сути восстание декабристов,это то же самое,что наступающее восстание элиты кацапорылых макак против Х.У.Й.Л.А.Давно пора переименовать улицы носящие имена кацапорылых.Как говорится кацапу кацапово.
Ответить
(без названия)
стоик946 написал 21.09.2017 13:03
остатки трупа подонка Ленина - символ геноцида Славян?
Троцкие, Кагановичи, Андроповы, Примаковы - сионисты-преступники, погубившие миллионы славян?
Ответить
честный коммунист
никак не могу понять написал 21.09.2017 12:52
Почему Луганску не вернут его название - Ворошиловград?
почему Донецку не вернут его название - Сталино??
почему не вернут Питеру его звучное имя - Ленинград???
почему Екатеринбургу не вернут его название - Свердловск???
Надо и прочие названия вернуть - Молотовск, Горький, Калинин, Андропов, Киров!!!
Надо этим заниматься а не названия улиц в другой стране лупой высматривать!
Ответить
Как ты б л я д ь з а е б а л с украиной, просто до самых кончиков ногтей
макробий7687869 написал 21.09.2017 12:40
Ты знаешь дружище, я был макробий, но потом оттроллили меня и опять отт... в извращенной форме, и опять , и снова. Я вначале надругательства думал, ну кому я встал и поперек чего? Да никому, у меня вообще не стоит ни вдоль, ни поперек, я на пенсии в этом вопросе и сиалис вызывает боли в позвоночнике, а виагра плохо влияет на сердце и тому подобная долбо йобина.
Аналогично.
Никому мы старпедунчики не нужны, ни я, ни ты, ни Д. Трофимов, ни Полуэктов, ни одной с ука живой душе, один уролог нам светит.
А тролят нас по беспределу, вот главный удивился тут, раньше он был рЫдактор, потом ... настоящий, потом ОРП, потом москвАч, теперь масквач. То есть чел хамит, правила нарушает, как маленькая девочка
НЕ ИГРАЙ В МОИ ИГРУШКИ И НЕ ПИСАЙ В МОЙ ФОРУМ ГОРШОК!
Пи Си
Ребята, а это не тот самый Анатолий Юрьевич Баранов, который участвовал в карательной операции против чеченцев?
Ну да, точно он, тогда уже был плешивый и , кстати, там обогатился, форум этот прикупил на деньги от торговли живым товаром, наркотой, оружием, заложниками.
Ответить
Тот самый Анатолий Юрьевич Баранов который участвовал в карательной операции против чеченцев
масквач написал 21.09.2017 12:39

СССР был империй? Нет это концлагерь . Нацистская ленинская иделогия. Мощи ленина. Тотальное вранье везде, вот прям кк сейчас этот нацистский недобиток баранов посвятил целую стать откровенному вранью.
Если бы в Крыму были вежливые человечки НАТО? А в Москве? А в других местах голосования за exit из России?
Если бы баранов не участвовал в карательной операции против чеченцев? Он бы не смог купить форум, но много людей остались бы живы? Я пишу чистую правду, в отличии от автора, но именно меня по традициям СССР будут банить.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!
21.09.2017
Камень "Крым" - на шею Путину?
Камень "Крым" - на шею Путину?
21.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников (6)
Фюрера "Христианского государства" полицаи отнюдь не задерживали, а лишь опросили (4)
Налог на землю и жильё, при условии использования их только для личной жизни, является налогом на расходы. Это - полный абсурд! (3)
Президентом Киргизии может стать гражданин Казахстана (1)
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа! (1)
Шанцева решили отправить вслед за Лужковым (2)
Иномарки в России могут подорожать с нового года (2)
На московской ТЭЦ найден муляж бомбы (1)
К грядущему политическому кризису и его действующим лицам (77)
Депутатов отучили быть слугами народа (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Признание
Максим Калашников Максим Калашников: За бандеровцами из "Христианского государства" может стоять Сурков
Дарья Митина Дарья Митина: ЧСВ-шнoе
Дарья Митина Дарья Митина: Шана това уметука!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss