Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников

В Киеве декоммунизируют улицы Пестеля, Желябова и первого украинского марксиста-народника, слесаря Ювеналия Мельникова - патриарха рабочего движения Украины, который создал первые подпольные рабочие кружки и умер от приобретенных в тюрьме цинги и туберкулеза.

Ненависть подлинных, украинских (если брать за точку отсчёта СССР) сепаратистов к "российской империи" выражается и в ненависти к тем, кто вместе с рабочим классом России эту империю как тюрьму народов уничтожил? Воистину майданная логика не так далека от шизофрении. Но хорошо, вы испытываете ненависть к Российской империи, то есть к Романовым, к царизму. Но тогда чем вам помешали Пестель и Желябов? Ведь, например, кто, как не Пестель мечтал об уничтожении правящей империей династии до седьмого колена? А уж "террорист" Желябов точно поспособствовал своей деятельностью созаднию в итоге революции УССР как государства (что в составе империи было невозможно)!

Символично, что и улицу Мельникова переименуют в улицу Ильенко (видимо, чтоб меньше букв менять и звучание не сильно изменилось) - в честь известного "свободовца", отца действующего депутата и госчиновника, который отвечает за запреты советских фильмов.

Кто такие "свободовцы" - уже забывают, а вот кто такие были декабристы, народники и рабочие-марксисты, создававшие первые рабочие кружки - советский народ, который в разделённом состоянии подгрызают разные переименАторы, помнил весь ХХ век, и сейчас прекрасно помнит, в Казахстане, Белоруссии, Сибири, Прибалтике, а улицам со временем названия вернёт. Ибо кому интересны буржуазные сепаратисты в Союзе новых социалистических республик...

Но пока - мели, Емеля, твоя неделя...

Кроме того, переименуют улицы партизан - командира Сабурова и пионера Вали Котика. А также, улицу Панфиловцев, станцию метро "Петровка", Московский мост и целый ряд улиц, которые преступно носят названия различных российских городов.