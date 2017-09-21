Шриланкийские детские фермы образца 1987-го года почему-то не возмущали ниспровергателей "совка"

Правительство Шри-Ланки признало факт существования в стране в 1980-е годы так называемых детских ферм, которые продавали детей, чтобы удовлетворить иностранный спрос на усыновление. Многочисленные факты незаконной деятельности были раскрыты на телевидении Нидерландов в документальной программе ZEMBLA. Затем последовала реакция властей азиатской республики.

Как сообщается на сайте передачи, именно существование "детских ферм" послужило важной причиной, по которой правительство Шри-Ланки в 1987 году приостановило международное усыновление. Теперь же министр здравоохранения республики Раджита Сенаратне в ответ на расследование ZEMBLA признал, что в стране действительно велась продажа детей иностранцам. "В то время было много детских ферм, - сказал глава Минздрава. - Они собирали там детей и продавали их иностранцам для усыновления".

При этом Сенаратне сообщил, что в Шри-Ланке будет разработан механизм по поиску настоящих родителей незаконно усыновленных детей. "Правительство должно отнестись к этому очень серьезно. Мы должны будем создать специальное агентство, где родители и дети могут пройти ДНК-тест. Это станет простым методом выяснить, настоящая это мать или нет. Я возьму на себя эту инициативу", - пообещал министр здравоохранения республики.

Стоит отметить, что поиск настоящих матерей уже ведется на уровне социальных сетей. В Facebook действует посвященное этой проблеме сообщество.

Сенаратне также пообещал расследовать факты мошенничества. "Это произошло незаконным образом, это очень неправильно. Это нарушает права человека в этих семьях. Это необходимо расследовать", - сказал министр.

В свою очередь, госсекретарь Нидерландов по безопасности и юстиции Клаас Дикхоф, отвечающий за международное усыновление в стране, объявил, что в настоящее время "выясняет, кто сыграл какую роль и кто был ответственен в то время, как все контролировалось и какие лица и организации были вовлечены в целом [в преступную схему по усыновлению детей из Шри-Ланки]". Чиновник пообещал поговорить с рядом имеющих отношение к проблеме организаций, а также властями Шри-Ланки и по результатам решить, есть ли необходимость правительству Нидерландов вмешаться в этот вопрос.

Преступная схема с участием врачей, медсестер и "действующих матерей"

Как отмечается на сайте ZEMBLA, таким образом, правительство Шри-Ланки впервые признало существование в стране "детских ферм". Ранее власти отмахивались от этих историй как от слухов.

Но в мае 2016 года вышел выпуск программы ZEMBLA под названием "Мошенничество при усыновлении". В нем были раскрыты факты масштабных фальсификаций в 1980-е годы при учете усыновленных детей, отправлявшихся из Шри-Ланки в Нидерланды. Выяснилось, что женщины, отдававшие детей на усыновление, не были их биологическими матерями. Родные братья и сестры этих детей больше никогда не упоминались, а в их въездных документах ставились новые даты рождения, причем от руки.

Также ZEMBLA удалось установить, что детей продавали на усыновление из больницы в городке Матугама. Об этом свидетельствуют рассказы работающих там медсестер.

Кроме того, создатели программы связались с матерью, которой врачи сообщили о смерти ее ребенка сразу после рождения. При этом, по словам женщины, ее родственники видели, как доктор уносил младенца из больницы живым.

В схеме по продаже детей важную роль играли так называемые действующие матери - женщины, которым платили за то, чтобы они притворялись биологическими матерями, отказавшимися от своих чад для их последующего усыновления. С одной из них ZEMBLA удалось поговорить. Женщина рассказала, что ее попросил притвориться матерью ребенка "кто-то связанный с больницей" за плату в 2 тыс. рупий (760 рублей по нынешнему курсу ланкийской рупии к рублю).

Кроме того, ZEMBLA удалось обнаружить, что группа юристов, медработников и сотрудников, впоследствии работавших в управлении по защите детей, была также ответственна за мошенничество при усыновлении. Фактически врачи и медсестры выступали в качестве посредников для западных агентств по усыновлению.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный размышляет:

- История, конечно же, отвратительная... Заметьте - всё это было в годы, когда наша перестройка, хоть и на задворках прессы, но уже вполне уверенно крыла всеми чертями советские "заорганизованные" детские институты, "совковую медицину". Возможно ли такое было в СССР? Да вам рассмеялись бы в лицо. Нет, дети у нас не продаются! А вот возле Индии, откуда привозили "чай со слоном" (но перестроечникам хотелось иных ассортиментов!) шла торговля детьми - и этот факт не возмущал нашу либеральную общественность! Они тогда за "миллионы умученных в ГУЛАГе" всё каялись - а вот этого, происходящего сейчас не замечали, не были к этому готовы. Ведь капитализм это и есть гуманизм... Но задумаемся, виноваты ли здесь только вышеупомянутые отдельные персонажи, и даже целое правительство острова - или виноват капитализм в его империалистическом, глобальном издании? Ведь не будь товарно-денежных отношений, не будь такого мирового перекоса в доходах и, наоборот, проблемы бесплодия "поколения клерков" в среде достаточно обеспеченной, возникло бы столь неожиданное для еврогумманистов предложение? Спрос-то, понятно, был бы и без Шри-Ланки и её "ферм", чёрт бы их взял. Ведь живя по капиталистической программе большая часть клерков и тех, кто считает себя на вершине "пирамиды мира" в США, свой репродуктивный период тратят чёрт знает на что, но не на зачатие и воспитание детей. Не просто зародить "родную кровиночку" но и передать ей все культурные ключи-коды, все знания собственного детсва-отрочества-юности, показать весь мир - нет, на это нет времени ни у пешек, ни зачастую у "офицеров" капитализма. Они вгрызаются в небоскрёбы и делают карьеру, курят и бухают на переговорах, а на женщин курево действует ужасно - вот уже и дефицит яйцеклеток... Ну, а потом - оглянулись, денег полно, а вот здоровья для того, чтоб поделиться им со следующим поколением уже ноль. Ну и, как в "Сексе в Большом городе", правоверная семейка в панике, что не может зачать, именно что покупает на ферме ребёнка. Потом, правда, зачать всё же получается и собственного - но такое бывает только в кино или только почти в кино. В созданном и поддерживаемом плечами этих бесплодных жертв и одновременно игроков капитализма мире - всё стало товаром. Вот и воруют у матерей детишек - но ужасно и то, что есть целые страны, где матери были бы счастливы из антисанитарии, в которой приходится растить детей куда-нибудь их сбыть. Это - в Сенегале, например. Целые африканские мусорные города существуют, где из свезённого со всего "первого" мира компьютерного хлама выплавляют цеветные металлы, сжигают кабели высокотоксичные, чтобы добраться до металла, и вот в этой вони, грязи и дыму, рядом живут и растут в ветхих хижинах дети... Это внешне похоже на наши мелкооптовые рынки 90-х, на тот же Черкизон. Да, переселиться оттуда для любого - мечта, и для них уже "фермы" Шри-Ланки были бы лучшим вариантом. Чтобы приехали добренькие богатенькие приёмные родители и увезли в далёкую Америку. Однако на всех приёмных родителей не хватит по поределению, и население самых обездоленных стран неуклонно растёт - а значит, проблемы социального неравенства мирового придётся решать и им, вот этим детям компьютерных помоек. Объединяясь как учил великий Ленин - и переламывая хребет мировому империализму. И не важно, где начнётся эта революция - её будет, кому поддержать! Ибо такой мир, где дети стали товаром, который в производственной цепочке от кражи в роддоме до покупке рассматривается, котируется и т.д. - не смеет существовать.