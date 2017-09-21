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Московский листок

"Левада-центр": Путин как президент устраивает 83% россиян

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 6

"Левада-центр": Путин как президент устраивает 83% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет 83% граждан, недовольны его работой 17%, сообщается в опросе "Левада-центра". Социологи отмечают, что данный показатель третий месяц подряд остается неизменным.

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра удовлетворены 48% респондентов, недовольны — 52%. Говоря о деятельности правительства, 52% опрошенных заявили о своем одобрении, 47% придерживаются противоположного мнения.

Работу Госдумы одобряют 45% респондентов, не одобряют 54%. Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра) удовлетворены 56% опрошенных, недовольны — 43%.

Говоря о ситуации в стране, 54% россиян заявили, что дела идут в правильном направлении, о том, что страна движется по неверному пути заявили 28% опрошенных, а затруднились ответить 18%.

Опрос проведен 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Напомним, накануне Левада-центр обнародовал данные соцопроса, согласно которому почти каждый пятый россиян (18%) готов на выборах президента проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин. Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

Кроме того, социологи провели "настоящий" опрос, который показал, что в августе за Путина готовы проголосовать 48 % опрошенных и 60 % от тех, кто намерен участвовать в выборах. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы выбрать 3 % респондентов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный набрали по 2% голосов.

 

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Лис написал 21.09.2017 14:44
А россиян никто и не спрашивал:"хотим мы этого самого "путина" или нет?".Народу уже надоело быть дойной коровой для всяких вурдалаков.Пускай забирают этот "подарок" себе обратно.Мы не расстроимся-сами договоримся.
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(без названия)
Виктор + написал 21.09.2017 14:43
Видно в оппозицию ударился Левада центр, коли искажает действительность. Вову готовы поддержать 99,9 процента избирателей. А если провести нормальную агитационную кампанию среди председателей и членов избирательных комиссий, возможны и 120 процентов.
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(без названия)
Hggh написал 21.09.2017 14:36
Путину нет что бы оставить после себя развивающуюся Россиию, самодостаточную, индустриально развитую, свободную, со счастливыми жителями, он после себя оставит руины со злыми полуголодными обитателями, не верящими никому и не во что.
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(без названия)
Hggh написал 21.09.2017 14:32
Давно понятно что все эти опросы для дураков, как и выборы по типу Мордовии.
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 21.09.2017 14:25
А стерхов,тигров,щук и крокодилов это устраивает?
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(без названия)
стоик945 написал 21.09.2017 14:19
Кто такие россияне - те кто иммигрировал в Израиль?
Русских точно не устраивает?
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