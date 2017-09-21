"Левада-центр": Путин как президент устраивает 83% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряет 83% граждан, недовольны его работой 17%, сообщается в опросе "Левада-центра". Социологи отмечают, что данный показатель третий месяц подряд остается неизменным.

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра удовлетворены 48% респондентов, недовольны — 52%. Говоря о деятельности правительства, 52% опрошенных заявили о своем одобрении, 47% придерживаются противоположного мнения.

Работу Госдумы одобряют 45% респондентов, не одобряют 54%. Деятельностью своих губернаторов (в Москве мэра) удовлетворены 56% опрошенных, недовольны — 43%.

Говоря о ситуации в стране, 54% россиян заявили, что дела идут в правильном направлении, о том, что страна движется по неверному пути заявили 28% опрошенных, а затруднились ответить 18%.

Опрос проведен 15-19 сентября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Напомним, накануне Левада-центр обнародовал данные соцопроса, согласно которому почти каждый пятый россиян (18%) готов на выборах президента проголосовать за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Владимир Путин. Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

Кроме того, социологи провели "настоящий" опрос, который показал, что в августе за Путина готовы проголосовать 48 % опрошенных и 60 % от тех, кто намерен участвовать в выборах. Лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы выбрать 3 % респондентов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и оппозиционер Алексей Навальный набрали по 2% голосов.