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Московский листок

Последний прохоровский медиа-бастион либерализма продан лоялистам

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 1

либералы силовигархия медиа рбк
Последний прохоровский медиа-бастион либерализма продан лоялистам

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова закрыла сделку по продаже своего последнего актива в медиабизнесе. Журнал "Сноб" и сайт Snob.ru перешли к гендиректору управляющей ими компании Марине Геворкян. 

"Группа ОНЭКСИМ в рамках реализации новой инвестиционной стратегии приняла решение прекратить свое участие в российских медиаактивах. Проект "Сноб" оставался последним активом группы в этом секторе. Для нас принципиально важно было реализовать проект такому инвестору, кто и в дальнейшем был бы готов брать на себя ответственность за развитие бренда, который нам удалось сделать лидером в своем сегменте рынка. Именно таким инвестором является Марина Геворкян, которая на протяжении последних лет отвечала за развитие бизнес-модели проекта и его эффективность. Мы уверены, что команда "Сноба" под ее руководством сможет обеспечить необходимую преемственность и динамику в развитии этого проекта", - приводится на сайте "Сноба" комментарий гендиректора группы ОНЭКСИМ Дмитрия Разумова. 

Проект "Сноб" был запущен на деньги Михаила Прохорова основателем ИД "Коммерсант" Владимиром Яковлевым в 2008 году. Спустя три года Яковлев покинул журнал, а Прохоров, отвечая на вопрос о том, зачем ему "Сноб", признался: "Да развели", - напоминает РБК. 

В настоящее время журнал, главным редактором которого является Сергей Николаевич, выходит четыре раза в год тиражом 50 тыс. экземпляров. Аудитория сайта, который до недавнего времени возглавлял Егор Мостовщиков, составляет около 6 млн посетителей. Кроме рекламы, "Сноб" зарабатывает на платном участии в "снобществе" - клубе, членство в котором дает подписку на журнал, полный доступ к материалам на сайте, право на ведение персонального блога и приглашения на мероприятия "Сноба". 

Марина Геворкян, комментируя сделку, отказалась раскрывать ее стоимость и уточнять финансовые показатели ООО "Сноб Медиа". "Я уверена, что в статусе независимого медиаактива "Сноб" укрепит лидерские позиции, что обеспечит развитие отношений с давними коммерческими партнерами и привлечет новых. Базовые принципы - качественная публицистика, оперативная новостная журналистика, живой и тесный контакт с читательской аудиторией в рамках интернет-сообщества и клуба при этом останутся неизменными", - добавила она. 

Напомним, ранее группа ОНЭКСИМ продала основателю и владельцу группы ЕСН Григорию Березкину медиахолдинг РБК. Пресса связывала продажу РБК с давлением со стороны замглавы администрации президента РФ Алексея Громова. Как утверждалось, Громов, который занимается вопросами, связанными со СМИ, добивался контроля над РБК и усилил давление на Прохорова из-за публикаций о протестных митингах "Он нам не Димон" и переформатирования РБК-ТВ. 

Медиахолдинг РБК владеет одноименным информационным порталом, газетой РБК Daily, журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ. После кризиса 2008 года РБК не смог справиться с долговой нагрузкой. В 2010 году основным акционером медиахолдинга стала группа ОНЭКСИМ, принявшая на себя его долги. 

В конце 2013-го - начале 2014 года в РБК перешла часть сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской были объединены редакции сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2013 года в офисах ОНЭКСИМ прошли обыски. Спустя месяц РБК покинули шеф-редактор Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс, а также главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин. 

Добавим, в августе 2017 года Михаил Прохоров продал последний принадлежавший ему крупный актив - 7% акций "Русала" стоимостью 504 млн долларов. Покупателем выступила компания, связанная с Виктором Вексельбергом. 

А в мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила структуре ЕСН Григория Березкина купить РБК. Сообщалось, что в соответствии со статьями 28 и 33 ФЗ "О защите конкуренции" ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Сотол проект" о приобретении 65,43% голосующих акций ПАО "РБК". 

Контрольный пакет РБК принадлежал группе "Онэксим" с июля 2010 года. В холдинг входят новостной сайт, телеканал, журнал, ежедневная газета, интернет-издание CNews и другие тематические проекты. Долг компании на конец прошлого года составлял 14,9 миллиарда рублей. 

В апреле 2016-го в офисах группы "Онэксим" прошли обыски. Сообщалось, что в Кремле недовольны публикациями РБК о семье президента России Владимира Путина и его ближайшем окружении. После этого, по данным прессы, Прохоров получил указание продать холдинг.  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Демократия это колбаса. написал 21.09.2017 16:39
Все глянцевые снобы убыточны. Из издают для "влияния" чтобы народ не борзел от непрухи.
Ну и для денежных мешков которые корчат из себя "снобов в натуре", чтобы было о чем по3,14здеть
нам вечеринке,- А вы читали в последнем номере Сноба...? Нового то нет ни муя. Что в этом Снобе
могут мызгать Собчак и Ко? Жевать уже жеванные сопельки из французских рОманов.
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