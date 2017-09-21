Патриарх Кирилл призвал уйти на пенсию не согласных с его повелениями

Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви к безоговорочному исполнению его приказов, а не согласным рекомендовал отправится на пенсию.

"Если у кого-то еще остаются сомнения (в том), что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит — оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви! Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен — на пенсию!" – цитирует патриарха РИА новости.

Кирилл также напомнил священнослужителям об их социальной и пастырской ответственности перед людьми. По его словам. должна проводиться работа с мирянами, должны действовать воскресные школы, вестись "приходская социальная работа".

"Да настоятель должен знать каждого прихожанина, кто нуждается! А ведь как много среди нас пожилых, особенно женщин, проживших тяжелейшую жизнь, ничего в этой жизни практически не видевших, нередко остающихся одинокими в старости! Знаем ли мы всех этих, скромных старушек, которые стоят в наших храмах и не просят милостыни, но которые так нуждаются в нашей помощи!?" – заявил патриарх.

Он подчеркнул, что необходимо привлекать в церковь молодежь, но это должно делаться не по приказу, а по искреннему желанию в первую очередь самого духовенства.

"Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России — замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь", - сказал глава РПЦ.