Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Патриарх Кирилл призвал уйти на пенсию не согласных с его повелениями

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 4

Патриарх Кирилл призвал уйти на пенсию не согласных с его повелениями

Патриарх Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви к безоговорочному исполнению его приказов, а не согласным рекомендовал отправится на пенсию.

"Если у кого-то еще остаются сомнения (в том), что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит — оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви! Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен — на пенсию!" – цитирует патриарха РИА новости.

Кирилл также напомнил священнослужителям об их социальной и пастырской ответственности перед людьми. По его словам. должна проводиться работа с мирянами, должны действовать воскресные школы, вестись "приходская социальная работа".

"Да настоятель должен знать каждого прихожанина, кто нуждается! А ведь как много среди нас пожилых, особенно женщин, проживших тяжелейшую жизнь, ничего в этой жизни практически не видевших, нередко остающихся одинокими в старости! Знаем ли мы всех этих, скромных старушек, которые стоят в наших храмах и не просят милостыни, но которые так нуждаются в нашей помощи!?" – заявил патриарх.

Он подчеркнул, что необходимо привлекать в церковь молодежь, но это должно делаться не по приказу, а по искреннему желанию в первую очередь самого духовенства.

"Если большинство православной молодежи пройдут в детстве и юности через наши приходы, это будут добрые граждане России — замечательные семьи построят и воспитают следующее поколение в духе и силе, которые принес нам Господь", - сказал глава РПЦ.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
у меня вопрос.
Калькулятор написал 21.09.2017 16:18
священнослужитель на пенсии? а как же благодать божья? она навечно или до выхода на пенсию?
Ответить
На пенсию?
СтарпЁр написал 21.09.2017 16:12
А у отделенной от государства РПЦ есть Божественный пенсионный фонд или они на пенсионный фонд РФ рассчитывают?
***
Ответить
(без названия)
фантомас забаненный написал 21.09.2017 15:30
Нет авторитета у патриарха-бизнесмена, ставленника кремлевцев. Даже среди своих подчиненных. По-хорошему - уйти ему в монастырь.
Ответить
ГыГыГыГыГы......
Лис написал 21.09.2017 15:13
Интересно наблюдать как РПЦ превращается в обычную казарму.Как насчет портянок?Или "Бох" подаст.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!
21.09.2017
Камень "Крым" - на шею Путину?
Камень "Крым" - на шею Путину?
21.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Война воздусей" продолжается: Киев штрафует летавших в Крым и сам посадки не даёт (0)
Патриарх Кирилл призвал уйти на пенсию не согласных с его повелениями (4)
Последний прохоровский медиа-бастион либерализма продан лоялистам (0)
"Левада-центр": Путин как президент устраивает 83% россиян (8)
Шриланкийские детские фермы образца 1987-го года почему-то не возмущали ниспровергателей "совка" (0)
Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников (8)
Фюрера "Христианского государства" полицаи отнюдь не задерживали, а лишь опросили (5)
Налог на землю и жильё, при условии использования их только для личной жизни, является налогом на расходы. Это - полный абсурд! (5)
Президентом Киргизии может стать гражданин Казахстана (1)
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа! (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: У нас же российский суд... или американский?
Дарья Митина Дарья Митина: :((
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков, АПН Северо-Запад и А.Бережной ("Ральф Рингер")
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Признание
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss