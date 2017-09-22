Как попы пытались сторговаться с Советской властью: мы вам - лояльность, вы нам - привилегии!

Маркс писал:

"Церковь скорее откажется от 1/10 своего учения, чем от 1/10 своей собственности".

Это гениальная фраза о торгашеской сути церкви – не в бровь, а в глаз нашим русским православным попам. Они всегда были, есть и будут торгашами, стяжателями, сребролюбцами и честолюбцами. Превыше всего для них – их собственное сытное положение, их возможность жирно жить за счет одураченного ими народа. В некоторых случаях их торгашество принимало такие откровенные и циничные формы, что это уже напоминает какой-то отвратительный, грязный цирк. Вот один такой эпизод, который как нельзя лучше показывает всю наглость, жадность и беспринципность попов.

По правде говоря, эпизод очень смешной. Он о том, как попы со всем своим бесстыдством вздумали требовать от Советской власти оставить им все прежние привилегии в обмен на их лояльность! И самое главное - воображали, что этот номер у них пройдет, что Советская власть испугается и уступит. Не тут-то было!

Известно, что РПЦ после Февральской буржуазно-демократической революции быстренько послала к лешему божественного помазанника и в унисон с тогдашними настроениями стала клясть «самодержавную деспотию». И, задрав штаны, побежала и присягнула Временному правительству. Так вот. РПЦ, как выясняется, соглашалась присягнуть и правительству большевиков. Но с вот каким условием.

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Священного Собора Православной Российской Церкви о правовом положении Православной Российской Церкви. 2 декабря 1917 года

Священный Собор Православной Российской Церкви признаёт, что для обеспечения свободы и независимости Православной Церкви в России, при изменившемся государственном строе, должны быть приняты государством следующие основные положения:

1. Православная Российская Церковь, составляя часть единой Вселенской Христовой Церкви, занимает в Российском государстве первенствующее среди других исповеданий публично-правовое положение, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей Российское государство.

2. Православная Церковь в России в учении веры и нравственности, богослужении, внутренней церковной дисциплине и сношениях с другими автокефальными Церквами независима от государственной власти и, руководствуясь своими догматико-каноническими началами, пользуется в делах церковного законодательства, управления и суда правами самоопределения и самоуправления.

3. Постановления и узаконения, издаваемые для себя Православною Церковью в установленном ею порядке, со времени обнародования их церковной властью, равно и акты церковного управления и суда признаются государством имеющими юридическую силу и значение, поскольку ими не нарушаются государственные законы.

4. Государственные законы, касающиеся Православной Церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью.

5. Церковная иерархия и церковные установления признаются государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями.

6. Действия органов Православной Церкви подлежат наблюдению государственной власти лишь со стороны соответствия их государственным законам, в судебно-административном и судебном порядке.

7. Глава Российского государства, министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищи их должны быть православными.

8. Во всех случаях государственной жизни, в которых государство обращается к религии, преимуществом пользуется Православная Церковь.

9. Православный календарь признаётся государственным календарём.

10. Двунадесятые праздники, воскресные и особо чтимые Православной Церковью дни признаются в государстве неприсутственными днями.

11. Свобода исповедания и проповедания православной веры, равно и свобода православного богослужения ограждаются государственной властью. Посему под страхом уголовного наказания воспрещаются: 1) публичное поношение и поругание учения православной веры, предметов религиозного почитания и священно-церковно-служителей её; 2) осквернение мест богослужения и религиозного почитания; 3) насилие и угрозы для отвлечения из Православия.

12. Добровольный выход из Православия допускается не ранее достижения возраста, установленного для вступления в брак. Прежде достижения этого возраста дети могут оставить Православие только по желанию родителей, и притом лишь в случае оставления Православия самими родителями; от детей, достигших 9-летнего возраста, требуется их согласие.

13. Государственное законодательство относительно условий заключения брака лиц православного исповедания устанавливается сообразно с нормами церковного права.

14. Церковное венчание по православному чину признается законною формой заключения брака.

15. Церковно-судебные решения по делам о разводе и о признании совершенного Церковью брака незаконным или недействительным признаются в силе судебных решений.

16. Юридические условия и последствия смешанных браков, если один из брачующихся принадлежит к Православной Церкви, определяются согласно с законодательством последней.

17. Церковные метрические книги ведутся согласно государственным законам и имеют значение актов гражданского состояния.

18. Утверждаемые Православной Церковью низшие, средние и высшие школы, как специально богословские, так и общеобразовательные, пользуются в государстве всеми правами правительственных учебных заведений на общем основании.

19. Во всех светских государственных и частных школах воспитание православных детей должно соответствовать духу Православной Церкви; преподавание Закона Божия для православных учащихся обязательно как в низших и средних, так и в высших учебных заведениях, содержание законоучительских должностей в государственных школах принимает на счёт казны.

20. Удовлетворение религиозных нужд членов Православной Церкви, состоящих в армии и флоте, должно быть обеспечено заботой государства; каждая воинская часть должна иметь православное духовенство.

21. Священнослужители, монашествующие и штатные псаломщики свободны от воинской и других личных натуральных повинностей. Служащие в учреждениях церковных пользуются правами государственной службы.

22. Имущество, принадлежащее установлениям Православной Церкви, не подлежит конфискации или отобранию, а самые установления не могут быть упраздняемы без согласия церковной власти.

23. Имущества, принадлежащие установлениям Православной Церкви, не подлежат обложению государственными налогами, волостными, городскими и земскими сборами, если эти имущества не приносят дохода путём отдачи их в аренду или наём.

24. Православная Церковь получает из средств Государственного казначейства по особой смете, составляемым высшим церковным управлением и утверждаемой в законодательном порядке, ежегодные ассигнования в пределах её потребностей, представляя отчётность в полученных суммах на общем основании.

25. Установления Православной Церкви, пользующиеся в настоящее время правами юридического лица, сохраняют эти права, а установления, не имеющие их или вновь возникающие, получают таковые права по заявлению церковной власти»[12].

Вон чего захотели!

Фактически, захотели жить как прежде. Захотели наши батюшки остаться, как до этого, на содержании у государства – по-прежнему сидеть на шее трудящихся.

В обмен на свою лояльность попы пытались вынудить Советскую власть, чтобы она фактически сохранила религиозный характер государства. Мол, сделаем одолжение, присягнём. Но вы уж за это оставьте нам наше привилегированное положение – отваливайте нам, мол, столько денег, сколько мы потребуем, сколько насчитает наше «церковное управление». Да имущество наше, сохрани бог, не трогайте. Да налогами нас облагать не смейте. Высших государственных лиц назначайте только из православных, дайте преимущество церковным законам над светскими. Да ещё вдобавок сохраните религиозное образование в школах, дайте нам, попам, право детишек ваших отравлять духовной сивухой, учить ваше подрастающее поколение всякой дряни. И, на десерт – учредите что-то вроде инквизиции, которая будет карать как за уголовное преступление – за атеизм!

Вот такие заявочки.

Ох, и смеялись же, наверно, большевики, когда читали все эти требования! Наверно, приговаривали: «А ещё чего не хотите ли? Да вы, батюшки, не ошиблись адресом? Вы совсем сбрендили, что ли? Может, вы нас с Победоносцевым спутали? Или с Керенским?».

Что получили попы в ответ на свои требования – это мы знаем. Естественно, Советская власть не пошла у них на поводу и дала им понять, что плясать под их дудку никто не собирается. И довела до конца отделение церкви от государства, покончила с засильем алчных, властолюбивых торгашей в рясах.