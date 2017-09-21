"Война воздусей" продолжается: Киев штрафует летавших в Крым и сам посадки не даёт

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о взыскании с российской авиакомпании более 10 миллионов гривен (около 320 тысяч долларов) за полеты в Крым, передает агентство УНН.

Название перевозчика не уточняется. С заявлением в суд обратилась украинская прокуратура.

В надзорном ведомстве указали, что авиакомпания-нарушитель «не платила деньги за полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации».

В Генпрокуратуре Украины подчеркнули, что к делу привлекли и российские судебные органы. В частности, Арбитражный суд Москвы выполнил поручение украинского суда и вручил ответчику копию определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора представителям авиакомпании.

19 сентября стало известно о том, что Государственная авиационная служба (Госавиаслужба) Украины выписала российским авиакомпаниям 20 тысяч штрафов за полеты в Крым на сумму 2,72 миллиарда гривен (около 103 миллионов долларов). в числе нарушителей — около 40 российских авиационных компаний, в частности «Аэрофлот», «ВИМ авиа», «Газпром авиа», «Ред Вингс», «Россия», «Алроса», «Уральские авиалинии», «Ямал», «ЮТэйр», «Трансаэро». В свою очередь глава Минтранса России сообщил, что не получал от украинских авиавластей официальных уведомлений о наложении штрафов на российских перевозчиков.

От редакции: Вот за Газпром-авиа мы точно нисколько не переживаем - эти нашим же газом монетизированным через наши же квиточки и будут (если будут) расплачиваться. Да и, если смотреть шире, ни кто иной, как Газпром - отец-основатель Евромайдана, ведь именно газовые войны способствовали озлоблению значительной части населения Украины, которая в сердцах готова была поддержать любых ублюдков, вызвавшихся противостоять "империи", которая возомнила себя единственной хозяйкой советского газонаследия. На этих настроениях не только взошли нынешние миллиардеры во власть, но и продолжают приватизацию и утилизацию советской инфрструктуры - парадокс! Народ обокрадывал и Газпром, а уж когда он "восстал" - так тарифы взлетели ВСЕ. Но и это не самое главное - чудовищно, что нет авиасообщения с Украиной.

Вот, скажем, молодая мать хочет зимой или нынешней поганой продувной осенью быстро добраться в Киев с ребёнком-грудничком - это можно сделать за несколько часов, в тепле аэропорта и самолёта не контактируя с погодой и занудной таможней, лишь проходя в аэропорту, в тепле, досмотр. А распря буржуев киевских и московских довела народ до того, что этот же путь он (она!) вынуждена проделывать только поездом, останавливаясь на двух таможнях, беспокоя сквозняками дитя, а потом ещё и по вокзалу с его вечно влажными сквозняками бегая... Вот и задумаемся в очередной раз: кому принёс удобства Евромайдан? И откуда там строительный бум (как и в Москве) родом? Строят элитное жильё, на которое у 90 процентов населения нет средств - но строят! Буржуазия ещё наглее эксплуатирует рабочих, а их жён вынуждает терпеть транспортные неудобства, угрожающие здоровью детей.

Д.Ч.