Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кто-то "сапёрски" отомстил управам Москвы за нечестные выборы по телефону

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 0

москва терроризм выборы
Кто-то "сапёрски" отомстил управам Москвы за нечестные выборы по телефону

В Москве после анонимных звонков о минировании эвакуировали управы шести районов. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник. 

Речь идет об управах районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий были выведены около 600 человек.

Секретарь управы Новокосино подтвердил РБК факт эвакуации. «Эвакуация уже закончилась, после поступившего звонка о минировании приехала полиция», — отметил он. 

Секретарь управы Кунцево также рассказала РБК, что эвакуация уже завершилась. «Звонок о минировании поступил руководству управы», — уточнила она.

Напомним, как раз со дня выборов, с 10 сентября по городам России идет волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов. Людей эвакуировали из торговых центров, школ, университетов, с вокзалов и аэропортов. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.

 

Днем 13 сентября сообщалось, что в Москве неизвестные проинформировали сотрудников экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити».

В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания.

В Саратове по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума.

В Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

Материалы по теме:

Победили фрикадельки

"Карманный джихад" по телефону

Чтo прoизoшлo в Мoскве 10 сентября

Минимум в четырёх муниципальных образованиях столицы требуют пересчёта голосов



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужна ли России прогрессивная шкала подоходного налога?:
Результаты
Интернет-ТВ
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!
Айнур Курманов: Надо остановить грабеж народа!
21.09.2017
Камень "Крым" - на шею Путину?
Камень "Крым" - на шею Путину?
21.09.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Ростов-на-Дону горит опять, уже двое погибших (1)
Кто-то "сапёрски" отомстил управам Москвы за нечестные выборы по телефону (0)
"Война воздусей" продолжается: Киев штрафует летавших в Крым и сам посадки не даёт (2)
Патриарх Кирилл призвал уйти на пенсию не согласных с его повелениями (7)
Последний прохоровский медиа-бастион либерализма продан лоялистам (1)
"Левада-центр": Путин как президент устраивает 83% россиян (9)
Шриланкийские детские фермы образца 1987-го года почему-то не возмущали ниспровергателей "совка" (0)
Декоммунизация топонимики Киева дошла аж до декабристов и народников (9)
Фюрера "Христианского государства" полицаи отнюдь не задерживали, а лишь опросили (6)
Налог на землю и жильё, при условии использования их только для личной жизни, является налогом на расходы. Это - полный абсурд! (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Опять Ксения Собчак
Дарья Митина Дарья Митина: "Высокие, высокие отношения..." - 105
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: У нас же российский суд... или американский?
Дарья Митина Дарья Митина: :((
Максим Калашников Максим Калашников: И.Стрелков, АПН Северо-Запад и А.Бережной ("Ральф Рингер")
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss