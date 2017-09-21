Кто-то "сапёрски" отомстил управам Москвы за нечестные выборы по телефону

В Москве после анонимных звонков о минировании эвакуировали управы шести районов. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомленный источник.

Речь идет об управах районов Новокосино, Марьино, Савеловский, Бирюлево Западное, Войковский, Кунцево. Из зданий были выведены около 600 человек.

Секретарь управы Новокосино подтвердил РБК факт эвакуации. «Эвакуация уже закончилась, после поступившего звонка о минировании приехала полиция», — отметил он.

Секретарь управы Кунцево также рассказала РБК, что эвакуация уже завершилась. «Звонок о минировании поступил руководству управы», — уточнила она.

Напомним, как раз со дня выборов, с 10 сентября по городам России идет волна анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. Сообщения о минировании поступали в учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Тюмени, Перми, Брянска и других городов. Людей эвакуировали из торговых центров, школ, университетов, с вокзалов и аэропортов. По данным источника РБК в МВД, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил 300 млн руб. Ни в одном из случаев взрывные устройства обнаружены не были.

Днем 13 сентября сообщалось, что в Москве неизвестные проинформировали сотрудников экстренных служб об угрозах взрыва на Киевском и Казанском вокзалах столицы, а также в трех торговых центрах: «Метрополис», «Город» и «Афимолл Сити».

В Чите эвакуировали сотрудников администрации Забайкальского края из-за звонка о минировании здания.

В Саратове по тревоге было эвакуировано здание местной администрации, в котором также располагается городская дума.

В Якутске людей вывели из зданий горадминистрации и аэропорта, людей эвакуировали также из аэропортов Благовещенска, Петропавловска-Камчатского и Читы.

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