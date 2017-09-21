Ростов-на-Дону горит опять, уже двое погибших пожар ростов В центре Ростова-на-Дону горит десятиэтажный отель «Torn House». Пожар удалось локализовать, ему присвоена третья категория сложности. При пожаре погибли как минимум два человека. Сгорели уже 4 припаркованных автомобиля, идет эвакуация из близлежащих зданий. Это уже как минимум третий мощный пожар в центре Ростова-на-Дону. Только вчера мы сообщали - В центре Ростове-на-Дону вновь загорелись частные дома Это не говоря об агустовском пожаре в центре города, когда выгорела целая улица. Пожар в Ростове-на-Дону горит со страшной силой! Здание находится на переулке Семашко. Это совсем рядом с городской администрацией.



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