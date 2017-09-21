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Московский листок

Ростов-на-Дону горит опять, уже двое погибших

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 1

пожар ростов
Ростов-на-Дону горит опять, уже двое погибших

В центре Ростова-на-Дону горит десятиэтажный отель «Torn House». Пожар удалось локализовать, ему присвоена третья категория сложности. При пожаре погибли как минимум два человека.

Сгорели уже 4 припаркованных автомобиля, идет эвакуация из близлежащих зданий.

Это уже как минимум третий мощный пожар в центре Ростова-на-Дону.

Только вчера мы сообщали -

В центре Ростове-на-Дону вновь загорелись частные дома

Это не говоря об агустовском пожаре в центре города, когда выгорела целая улица.

Пожар в Ростове-на-Дону горит со страшной силой!

Здание находится на переулке Семашко. Это совсем рядом с городской администрацией.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
**** написал 21.09.2017 17:13
Из всех этих ростовских Событий получается так, что широкая публика не знает их скрытой подоплеки...
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