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Московский листок

Пожарная сигнализация "Яндекса" среагировала на неуклонно растущий рейтинг Путина

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 1

москва кризис выборы интернет силовигархия агрегаторы
Пожарная сигнализация "Яндекса" среагировала на неуклонно растущий рейтинг Путина

Сотрудники московского офиса "Яндекса" эвакуированы из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщили в четверг "Интерфаксу" сотрудники компании. При этом осведомленный источник сообщил агентству, что персонал вывели из здания из-за анонимного звонка о якобы заложенной бомбе. 

"У нас сработала пожарная сигнализация по всему комплексу зданий, сотрудники покинули помещения, часть из них перебралась на крышу офисного комплекса на улице Льва Толстого, 16", - рассказал очевидец. Другой сотрудник отметил, что людей попросили покинуть в том числе и внутренний двор. "Расселись работать по близлежащим кафе, так как большинство привыкли работать удаленно и это не проблема", - сообщил он.

Двумя часами ранее в четверг штаб-квартиру компании, которая 23 сентября будет праздновать 20-летие, посетил Владимир Путин. Там он осмотрел экспозицию, посвященную основным сервисам компании, побеседовал с ее сотрудниками и ознакомился с работой беспилотного автомобиля, разработанного специалистами "Яндекса".

От редакции: А вы смотрите, какая уже почти закономерность: то вертолёты на учениях бьют почти по тем местам, где объявится верховный, но раньше, то вот "минируют" Яндекс (предельно лоялистский силовигархии агрегатор) с опозданием. Может, он властелин времени, и отодвигает момент икс? Однако есть и другая версия: это сигнализация просто фиксировала продолжающий в Яндексе расти рейтинг президента, от которого всё начало нагреваться - и вот, момент пиковый настал чуть позже. Жаль, социологи не могут перевести сей феномен в свои цифры - но вот команда Яндекса точно будет весь будущий год выборный работать в том же ключе. Равняясь на сигнализацию!

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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Цека написал 21.09.2017 19:35
Сигнализация это круто
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