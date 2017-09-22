Лодку "стабильности" начали раскачивать самые преданные сторонники Путина

Грядущий политический сезон обещает быть интересным хотя бы потому, что ожидается борьба за пост президента - событие сейчас в нашей жизни довольно редкое. Околоправящие круги, которых в нынешней России устраивает абсолютно всё, конечно, будут пытаться повторить тоску и скуку минувших губернаторских и муниципальных "выборов". Для этого формируется обойма замшелых фигур (Жириновский, Явлинский, Зюганов, Миронов и иже с ними), которые должны по замыслу политтехнологов разыграть комедию конкуренции с Путиным. При одном упоминании набивших оскомину фамилий избиратель начинает наливаться злобой и проклинать демократию. С этой же целью - отвадить от посещения избирательных участков - публикуются еженедельные опросы социологов, которые предвещают действующему главе государства от 83 до 146% голосов избирателей.

При подобном раскладе на выборы придёт лишь электорат преемника - "Семёнова". Забавный и одновременно провокационный эксперимент "Левада-центра", предложивший россиянам выдуманного персонажа, наглядно продемонстрировал, что каждый пятый житель страны проголосует за любую кандидатуру, на которую укажет власть, будь это хоть пугало огородное. С одной стороны, смешно, с другой - страшно. Страшно, до какой степени маразма и идиотизма пропаганда смогла довести значительную часть нашего общества. Кажется, шансов на иной исход нет совершенно. Тем более учитывая, что президент Путин пользуется большой популярностью среди самых разных слоев населения: крупная буржуазия, высшее и среднее чиновничество, бюрократия с пристроенными на синекурах детками, духовенство, верхушка армии и силовых ведомств, казачество, часть сотрудников бюджетной сферы, пенсионеров и др.

Однако "человек предполагает, а бог располагает". Слишком гладко да ладно складывалась политическая повестка для партии власти все последние годы, исключая, пожалуй, лишь период массовых шествий "норковых шуб" весной и летом 2012г. Столь длительного безмятежного благополучия "верхов" отечественная история просто не знает. А у нас на любой "золотой век" приходится своя "пугачёвщина". По-прежнему мутит воду Навальный - единственный пока оппозиционный политик, способный собрать под свои знамена и лозунги тысячи людей в крупных городах - фотографии с сентябрьских митингов в Екатеринбурге или Омске впечатляют. Но не только он в перечне угроз существующего режима. Для лидеров нового поколения свободны как правый, так и левый фланги. И если на какой-то серьёзный прорыв либералов рассчитывать не приходится, слишком уж дискредитирована идея европейской свободы нуворишами ельцинской поры, то появление мощной социально-ориентированной программы, особенно на фоне многолетнего кризиса, падения уровня жизни и бесконечных пустых обещаний, вполне вероятно. Хотя, возможно, Аннушка уже пролила масло на рельсы предстоящих политический баталий там, где мы совсем не подозреваем.

И, как ни странно, раскачивать лодку "стабильности" начали самые преданные сторонники Путина - из лагерей "Единой России" и КПРФ. Происходит это, естественно, не со зла и, чаще, даже не по недомыслию, а в силу объективных причин - отсутствия идеологии, программных целей и сколько-нибудь глубокого содержания политической деятельности. Если, конечно, не считать программой негласный девиз: "Урвать и удержать!".

Депутат Госдумы Н.Поклонская организовала невиданное по масштабам преследование создателей ещё не вышедшей на экраны киноленты "Матильда". Как часто бывает, яростная риторика вызвала психическое обострение у неуравновешенных и малокультурных людей, которые быстро вышли из-под повиновения теоретикам и правовым рамкам. Люмпенизированным слоям, голосующим за "преемника Семёнова", в общем-то, без разницы, кого бить и поджигать. Сто лет назад черносотенцы искореняли крамолу, дубасив, иногда до смерти, интеллигенцию, студентов и евреев, теперь же мстители за поруганного святого царя Николая готовы жечь и таранить кинотеатры со зрителями. Обстановка накалилась до того, что даже заговорили о "православном терроризме".

По инициативе спикера Госдумы Володина депутаты сократили себе рабочий день в пятницу и теперь намерены покидать стены парламента на три часа раньше, в 15.00. Решение они объяснили исключительно заботой о народном благе - мол, депутаты смогут спокойно собраться и пораньше выехать в регионы, чтобы встретиться с избирателями. Предложение горячо поддержали представители всех парламентских партий и фракций, оно стало символом укрепления единства пусть не нации, но уж народных избранников точно. Такое раннее окончание рабочего дня позволит "слугам народа" сходить в баню и выехать к избирателям помытыми, свежими. Успеют в ресторан, поедут сытыми. Даже на дневной сон выкроить можно, поедут отдохнувшими. Вот только о чём забыли депутаты, так это сократить рабочий день самих избирателей. Приедут, а встречаться-то не с кем. Одни на сверхурочных, другие крутятся с утра до вечера без выходных, третьи на нескольких работах с мизерной оплатой, четвёртые до того устали, что видеть помытых, сытых, отдохнувших депутатов им просто тошно. За те деньги, что назначили себе депутаты, им не сокращать рабочий день нужно, а вспомнить аракчеевский опыт военных поселений - одновременно и воинскую службу нести, и сельскохозяйственным трудом заниматься.

Наконец, группа депутатов от КПРФ предложила поделить 20% нефтегазовых доходов на всех работающих граждан страны. По их подсчётам, в таком случае житель получит на счёт 10 тыс.руб. в год. Партия "защиты интересов трудящихся" в преддверии выборов просит у "прихватизаторов" косточку с барского стола. Каким будет ответ правительства, очевидно. Тема для монотонного нытья будущего (словно вечного) кандидата Геннадия Андреевича обеспечена.

Данные полукомичные ситуации свидетельствуют об углублении пропасти между народом и марионеточными политическими институтами. Обычные люди, не вхожие в коридоры власти, не видят сил и структур, способных реально продвигать и отстаивать их интересы.