"Православные" террористы признались в поджогах из-за Матильды

Брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинина Юрий признался в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. По его словам, на преступление он пошел из-за того, что его "чувства верующего были оскорблены".

"Я участвовал в поджоге. Мои чувства верующего были оскорблены", - сказал журналистам Калинин в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

По его словам, после поджога никуда скрываться он не собирался. "Я признаю свою вину и даю все показания. Я не взял 51-ю статью (УК РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя) и никуда не собираюсь скрываться", - заявил он.

"Не я центр внимания в этой ситуации, центр - фильм, я появился потом. Меня здесь быть не должно - я пошёл привлекать к себе внимание, потому что так нельзя, потому что накипело. (...) Была нарушена статья, а никому нет дела", - цитирует Интерфакс Калинина.

Подсудимый также сообщил, что уже несколько лет не работает и живет на деньги брата. По решению суда Калинин был заключен под стражу до 11 ноября.

Ранее другой активист организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Баянов сознался в двух поджогах. По его словам, 31 августа в Петербурге он с Юрием Калининым, братом главаря группировки, подожгли офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, а затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть".