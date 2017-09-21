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Московский листок

"Православные" террористы признались в поджогах из-за Матильды

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 3

"Православные" террористы признались в поджогах из-за Матильды

Брат лидера движения "Христианское государство - Святая Русь" Александр Калинина Юрий признался в поджоге автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя. По его словам, на преступление он пошел из-за того, что его "чувства верующего были оскорблены".

"Я участвовал в поджоге. Мои чувства верующего были оскорблены", - сказал журналистам Калинин в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

По его словам, после поджога никуда скрываться он не собирался. "Я признаю свою вину и даю все показания. Я не взял 51-ю статью (УК РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя) и никуда не собираюсь скрываться", - заявил он.

"Не я центр внимания в этой ситуации, центр - фильм, я появился потом. Меня здесь быть не должно - я пошёл привлекать к себе внимание, потому что так нельзя, потому что накипело. (...) Была нарушена статья, а никому нет дела", - цитирует Интерфакс Калинина.

Подсудимый также сообщил, что уже несколько лет не работает и живет на деньги брата. По решению суда Калинин был заключен под стражу до 11 ноября.

Ранее другой активист организации "Христианское государство - Святая Русь" Александр Баянов сознался в двух поджогах. По его словам, 31 августа в Петербурге он с Юрием Калининым, братом главаря группировки, подожгли офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя, а затем 6 сентября в Ярославле была попытка поджога кинотеатра "Нефть".

 



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Всего комментариев к статье: 3
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русский мир нуждается в изоляции
ну вобщем все ясно написал 21.09.2017 22:01
Православнутые дэбилы. Этим лишь бы что поджечь, разрушить. Хотя и не православнутые - тож дэбилы. Страна алкашей и дэбилов...
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(без названия)
провокаторы на марше написал 21.09.2017 21:57
РЕКОМЕНДУЮ, КОМУ ИНТЕРЕСНО: ФСБ сляпало наспех "православного джихадиста" Калинина - http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=42632
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И да, повторюсь:
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Фильм крымнашиста Учителя прошел бы совершенно не замеченным, если б крымнашист Учитель его снимал не по заказу путенских кукловодов. Итак, ПЕРВАЯ СЕРИЯ: крымнашист снимает кино. Дальше начинается ВТОРАЯ СЕРИЯ: кукловоды выпускают умственно неполноценную террористку Поклонскую. И практически сразу же начинается ТРЕТЬЯ СЕРИЯ: по замыслу/сценарию кукловодов подстегиваются ФСБэшно-гундяевские титушки, разнообразные жирики, чаплины и говорухины, володины и медынские, шапиры-сатановские, какая-то еще шушера, и... возникает ВОПРОС: с какой целью путлеры организовали, срежиссировали и раскочегарили все эти страсти с фильмом крымнашиста Учителя? Спрашивать, почему террорист Калинин на свободе, думаю, излишне (см. ссылку вверху).
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украинско-россеянскую депутатку необходимо срочно под суд ибло разжигание налицо
бивис написал 21.09.2017 21:18
и двушечкой эта единоросска не должна отделаться.
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