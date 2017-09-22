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Московский листок

Почему на Украине оправдывают, а в РФ – приговаривают?

Опубликовано 22.09.2017 в разделе комментариев 0

В студии Максима Калашникова – Дарья Барабаш, жена Кирилла Барабаша, одного из осужденных по «делу» ИГПР «ЗОВ» (Кирилл Барабаш, Валерий Парфенов, Александр Сколов) и писатель Юрий Мухин, получивший условный срок по тому же делу. Почему суд в Черноморске под Одессой (в СССР – Ильичевск) оправдал 21 участника Антимайдана мая 2014-го и отпустил их на свободу, а российские «суды» работают как конвейер, сажая за «экстремизм»? Осужденные сторонники референдума в РФ по законопроекту «Об ответственности власти перед народом» подали апелляцию.

Сбор помощи для К.Барабаша, В.Парфенова и А.Соколова. перечислять на карту сбербанка 4276 4900 1875 3295 Карта Сбербанка Андрея Александровича Трибунского



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