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Московский листок

ФБК: "Стройгазмонтаж" Ротенберга заработал на господрядах триллион рублей

Опубликовано 21.09.2017 в разделе комментариев 0

Одна из компаний друга Путина Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж" за последние шесть лет получила государственных подрядов свыше чем на триллион рублей, подсчитали в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального. Первый подряд датируется декабрем 2011 года, последний достался компании летом 2017-го. По этому поводу глава ФБК Алексей Навальный на своем сайте предложил всей стране отметить своеобразный праздник.

"ТРИЛЛИОН, блин, ТРИЛЛИОН. Таблица учитывает не всю бизнес-империю Ротенбергов, а только «Стройгазмонтаж», принадлежащий на 100% лично этому дружбану Путина. Так что юридический, медицинский, какой угодно факт: мы, многонациональный народ Российской Федерации (так по конституции), заказали дяденьке Ротенбергу товаров и услуг на один триллион рублей. Это выдающееся достижение Владимира Владимировича Путина, конечно. Надо ж умудриться загнать столько денег своему другу на глазах у всей страны. Где ещё это возможно?", - пишет оппозиционер.

"То есть триллион - это в два раза больше, чем годовые расходы всего федерального бюджета на образование. В три раза больше расходов на здравоохранение. В одиннадцать раз больше, чем все годовые расходы на культуру и кинематограф. Да мы на национальную оборону столько тратим за год (1,1 трлн), сколько отдали на оплату подрядов этому человеку.", - отмечает политик.

По словам Навального, эта цифра "хорошо демонстрирует то, зачем вообще существует современная Россия — для обогащения Путина и его друзей". "Это реальная главная задача государства. И выполняется она просто блестяще", - заключает оппозиционер.

 



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