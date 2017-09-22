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Московский листок

Пожизненное заключение за обычный, в общем, секс

Опубликовано 22.09.2017 в разделе комментариев 0

сша педофилия секс
Пожизненное заключение за обычный, в общем, секс

Бывшую учительницу старших классов в американском штате Арканзас обвинили в совращении несовершеннолетних, сообщает New York Post. Полицейские подозревают, что с января по апрель 2016 года 25-летняя Лорен Голайн состояла в интимных отношениях с четырьмя школьниками.

Голайн созналась, что у нее был секс с четырьмя учениками. По ее словам, она была уверена, что один из учащихся старше 18 лет.

В случае если вина Голайн будет доказана, ей может грозить до 40 лет тюрьмы или же пожизненное заключение.

- Вот такой неоднозначный случай... - задумался главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Как бы случай педофилии, а по существу мрак какой-то. Школьник сейчас пошел довольно великовозрастный, теперь на школьной скамье сидят и до призывного возраста. И "педофилка" всего на несколько лет старше своих "жертв" - кстати, чувствуют ли они себя жертвами сексуального насилия? Полагаю, наоборот, очень даже горды собой. Что постыдного для 17-18-летнего парня в том, чтобы трахнуть девчонку чуть постарше? У кого такого не случалось, пусть первый бросит камень в эту американскую училку. Первым надо бы спросить у французского президента Макрона - там уж точно педофилический случай, а ведь ничего, все вроде бы вполне счастливы. И "жертва насилия" прекрасно себя чувствует в роли главы одного из крупнейших государств планеты. А в Америке - вы подумайте, за такое, в общем, невинное дело бабе грозит пожизненное заключение, как-будто она кого-то расчленила и съела... Вы скажете, что Америка - это такое прекрасное государство? Передовое, свободное? Я уж не говорю о том, что ни один нормальный подросток в России не дал бы показаний в такой ситуации. Никаких! Воспитание такое. А в Америке - запросто. Долг гражданина стучать всегда и на всех. Даже на бабу, с которой только что переспал... Мне кажется, долго такое общество существовать не сможет.



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