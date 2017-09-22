Национальный Лидер показал дорогим россиянам, что кремлёвские куранты сверяют по банкирским часам

Владимир Путин перед началом встречи с представителями российских деловых кругов и объединений в Кремле поздравил с 61-летием главу ВТБ Андрея Костина и подарил ему наручные часы.

"Перед тем, как мы начнем работать, и до того, как мы все "приземлились", давайте поздравим руководителя ВТБ Костина Андрея Леонидовича. У него сегодня день рождения. Мы вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам "куранты" - скромные, но так называются", - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Всего во встрече с президентом приняли участие более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с государственным участием, банков, общественных организаций.

Ранее в этом году Костин получил от главы государства благодарность за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиции России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в РФ.

Костин занимает должность президента - председателя правления, члена наблюдательного совета банка ВТБ с 2002 года, говорится на официальном сайте финансовой организации.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный улыбается:

- Само собой, дарить что-то дорогое, шикарное банкиру это моветон. Тем более, что главный подарок, кадровый - давно делан. Он и банкир-то только потому, что знает вот этого, поблёскивающего, человека. Другой вопрос - а кого там, в Кремле награждают, и почему? Давно ли были там люди иных профессий? То Алишера Усманова орденом награждают "за благодеяния", то вот Костина. Ну, и что же изменилось в Кремле с "проклятых ельцинских времён? Оливер Стоун, явно не забесплатно, в своём недавнем документальном "интервью с" утверждал, что "мгновенно обогащающихся" Путин каким-то образом отдалил от власти. Но Кремль упорно доказывает, что наоборот - их, этих беспочвенных миллиардеров стало гораздо больше. И именно Путин делал своих друзей и друзей этих друзей банкирами, нефтяными магнатами в одночасье. "Куранты" - это символ причастности к правящему классу и его поганым делам. За чей счёт, например, проводится сейчас "санация" чубайсовско-набиуллинского банка "Открытие"? Даза наш, забюджетный! Ради спасения возможности банкиров и дальше обирать население ("банковскую систему" они спасают) - они сделают всё, причём только за наш счёт. Ничего в Кремле за 20 лет со времён "семибанкирщины", которая втаскивала Ельцина в 1996-м на очередной, последний, срок - не изменилось, кроме количества банкиров, которых стало гораздо больше, тем временем, как население РФ нищало и вымирало. Что ж, очень правильное мероприятие и подарок, пусть утопают в своей позолоте, и дают трудовому народу понять, кто его подлинный враг. Вот эти самые, с "курантами", заламывающие немыслимые проценты на кредитах, ипотеках и так далее. А бензин и вообще жизнь дорожает - именно по их классовой воле.

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