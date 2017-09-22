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Московский листок

Накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов столичные власти готовят разгром левых организаций

Опубликовано 22.09.2017 в разделе комментариев 1

фестиваль марш аниткапитализм
Накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов столичные власти готовят разгром левых организаций

23 сентября, накануне Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в Москве пройдет марш «Антикапитализм- 2017».

В мэрию было направлено соответствующее уведомление, подписанное участниками оргкомитета акции. Последующие действия правительства
Москвы, увы, откровенно нарушают Закон о митингах. Для начала мэрия пропустила сроки, затратив на свой ответ более трех суток. Более того, правительство Москвы отказало в согласовании акции, не предложив организаторам марша альтернативной площадки для ее проведения.

Несмотря на явное нарушение закона со стороны правительства Москвы, оргкомитет «Антикапитализма» решил пойти на компромисс и предложил
мэрии альтернативный маршрут с меньшим количеством участников. Мэрия проигнорировала нашу добрую волю.

В связи с этим мы объявляем о том, что марш Антикапитализм пройдет в Москве 23 сентября. В 13 часов мы соберемся в начале Страстного
бульвара, со стороны станции метро Чеховская.

Закон на нашей стороне, и мы соберемся мирно, без оружия, чтобы выразить наше неприятие царящей в России античеловечной капиталистической системе.

Оргкомитет марша «Антикапитализм»

От редакции: Весь идиотизм ситуации заключается в том, что на неформальном уровне отказ от проведения марша "Антикапитализм" мотивируется именно подготовкой к проведению Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Вот представляем себе - основные зарубежные участники фестиваля - это "левая" молодежь. Как они поедут на фестиваль в столицу, где только что левым запретили марш "Антикапитализм"? Более того, поскольку организаторы марша не намерены отступать, то аккурат накануне фестиваля в столице будут проведены массовые задержания именно левых, и именно за антикапитализм!

Надо сказать, что сам фестиваль с начала и до конца находится под угрозой срыва - и именно из-за позиции российских властей, которые давно оттеснили настоящих заявителей и силами Администрации президента намереваются провести "Селигер в Сочи". Да-да, номенклатураня молодежь из прокремлевских организаций, разбавленная буквально десятком-другим настоящих "леваков", кого "допустят". Тут ситуация патовая - сами затеяли, отказаться невозможно... А похоже, что придется.

Вот, к примеру, одним из заявителей марша "Антикапитализм" является Денис Зоммер. Но он же - официально член Национального подготовительного комитета фестиваля! Он один из тех, кто стоял у самого начала этой инициативы. А теперь будем смеяться в голос - Денис Зоммер не допущен к участию в фестивале! Недавно он получил официальное письмо такого вот содержания:

"К сожалению, Ваша заявка не прошла итоговый этап отбора на участие в Фестивале. Заявка могла быть отклонена по следующим причинам (включая, но не ограничиваясь ими):

несоответствие критериям отбора, неполная или некорректно заполненная анкета, не подтверждение своих данных в личном кабинете. Отказ может быть вызван единственной или несколькими причинами.

Надеемся на Ваше понимание и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в рамках других молодежных проектов!

Мы желаем успехов в Вашей профессиональной деятельности!

С уважением,

Команда XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов".

Понятно, да? Некая "команда фестиваля" отказывает члену Национального подготовительного комитета в участии.

А теперь он как заявитель марша "Антикапитализм" непременно будет арестован полицией и, вне всякого сомнения, самым справедливым столичным судом присужден к приличествующему наказанию. Хорошо, если не посадят.

Мне интересно, у членов левого сообщества это не вызовет вопросов? Первый вопрос - а стоит ли ехать в стакую страну, где происходит - такое?

Тем более, что многие иностранные участники, в том числе и весьма известные, тоже получили отказ от мало кому понятной "команды фестиваля" - злые языки говорят, что в погонах госбезопасности. Например, скорее всего не будет на фестивале "Банды басотти", хотя она была давно заявлена. Не будет и ряда левых активистов из России, причем в течение последних двух лет активно участвовавших в подготовке этого события.

Нет, скажите, ну какой долбак согласится ехать на левый молодежный фестиваль в страну, где разгоняют марш "Антикапитализм"? Ну разве что кто-то из Ку-клукс-клана...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 1
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И вечный бой...
ilya написал 22.09.2017 12:15
Капитализм это вечная война на уничножение конкурентов или "лишних людей"
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