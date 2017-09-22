Опрос: у россиян резко упало доверие к врачам

Доверие россиян к врачам значительно снизилось за последние несколько лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соцопроса ВЦИОМ.

Сейчас медикам склонны доверять 36% респондентов, в то время как в 2015 году этот показатель составлял 55%. Не доверяют врачам 20% россиян (21% в 2015 году), затруднились высказать свое отношение к ним 44% опрошенных (против 24% в 2015 году).

Социологи также отмечают, что россияне стали ниже оценивать статус и доходность профессии врача. О высоком положении в обществе представителей этой профессии заявили 32% опрошенных (55% - в 2013 году). Противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных (19% в 2013 году). 42% ответить затруднились (26% в 2013 году).

Высокооплачиваемой профессию врача назвали 25% участников опроса (41% в 2014 году). Иного мнения придерживаются 35% респондентов (29% в 2014 году). 40% ответить затруднились (против 30% в 2013 году).

Опрос показал, что помимо традиционных "лечение", "лекарства" и "здоровье" с врачами и другими медработниками (медсестрами, санитарами) у россиян преимущественно связаны такие положительные ассоциации, как "помощь", "спасение", "надежда", "доброта" и "внимательность". Вместе с тем, такие негативные характеристики, как недоверие, недовольство, безразличие, плохое отношение к пациентам, респонденты называли чаще в отношении врачей, чем в отношении младшего медперсонала.

Опрос проводился 31 августа-4 сентября 2017 года среди 1,6 тысячи респондентов в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Отметим, что согласно данным опроса независимого мониторинга «Здоровье», три четверти российских медработников считают, что программа оптимизации здравоохранения привела к снижению доступности медицинской помощи для населения. При этом более половины врачей и медсестер утверждают, что из-за роста профессиональной нагрузки качество их работы ухудшилось.

При этом абсолютное большинство (92,7%) медперсонала уверено, что рост возложенной на них профессиональной нагрузки негативно отражается на качестве оказываемой ими помощи.

По информации Счетной палаты России, только в этом году в ходе оптимизации будет ликвидировано 15 поликлиник и больниц, 581 учреждение будет реорганизовано. Всего к концу 2018-го по сравнению с 1 января 2014 года количество больниц сократится на 11,2%, а поликлиник — на 7,2%.

С 2012 по 2015 год в России в результате оптимизации обеспеченность населения практикующими врачами снизилась на 2%, число коек уменьшилось на 11%, в сельской местности фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов стало меньше на 5%, а участковых больниц — на 24%. При этом поток пациентов увеличился на 0,6%.