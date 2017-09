Сорвавшие выступление Эрдогана в Нью-Йорке пятеро смельчаков задержаны сша терроризм турция реакция Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Marriott Marquis в Нью-Йорке на заседании турецко-американского национального комитета было сорвано группой из пяти человек, которые публично обвинили турецкого лидера в терроризме. Служба безопасности избила и задержала непрошенных гостей. Инцидент произошел в нью-йоркском отеле в четверг, 21 сентября, уточняет The New York Times. Во время речи Эрдогана на турецком языке один из присутствующих закричал по английски: "Ты террорист! Вон из моей страны!" Бальный зал Marriott Marquis мгновенно оказался охвачен волнением. Некоторые из участников начали скандировать имя Эрдогана, чтобы заглушить крики протестующих. Судя по опубликованному видео, по крайней мере на одном из критиков турецкого президента была футболка с фотографией Майкла Израэла, американца, который погиб во время турецкого авиаудара. Он был волонтером и находился вместе с курдскими повстанцами. Один из шести участников акции протеста рассказал журналистам, что их целью было "обратить внимание на военные преступления турецкого государства и нарушения прав курдского народа" как в Турции, так и в Сирии. "Эрдоган просто не вправе так свободно тут разглагольствовать, и мы выступили против него, потому что американский народ должен знать, что государство, которое называет себя нашим союзником, препятствует борьбе с ИГ (запрещена в РФ) в Сирии и уничтожает мирных жителей", - пояснила одна из участниц акции, Меган Бодетт, в Twitter. В руках у участников акции были флаги сирийских Отрядов народной самообороны. В репортажах отмечается, что охранники вытолкали их из помещения, применив силу. Участники мероприятия поучаствовали в избиении выволакиваемых протестующих с помощью кулаков и турецких флагов. Сам Эрдоган остался невозмутимым и продолжил свою речь спустя пару минут. Он призвал присутствующих не обращать внимания на "городских террористов". Толпа демонстрантов собралась в Нью-Йорке в среду, 20 сентября, у здания ООН, протестуя против выступления Эрдогана на ежегодных дебатов. Этот протест носил мирный характер. The New York Daily News напоминает, что в мае турецкие охранники Эрдогана попали на видео, когда они избивали и пинали мирных демонстрантов возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне, а Эрдоган стоял и смотрел на происходящее. Десять человек были госпитализированы. В августе 15 турецким сотрудникам службы безопасности были предъявлены обвинения в применении силы. Разбирательство по этому поводу обострило и без того непростые отношения Вашингтона и Анкары. Президент Турции утверждал, что его американский коллега Дональд Трамп принес ему извинения за инцидент, в то время как Белый дом не подтверждает этой информации. Отметим, что ни кто иной, как нынешний враг США Асад предупреждал о том, что "Новый", постпереворотный Эрдоган станет проводником самых реакционных проектов в Турции и это, всвою очередь, будет оцениваться как терроризм в США, например. Вот так странно замкнулся круг: Асад, которого США упорно хотят отстранить от власти, верно видит происходящее в Турции, но он США не друг, а друг как раз тот, кто тоже по-своему ненавидит Асада и имел игиловцами тайные сношения (уж нефть-то точно у них покупал по ыновней линии). А вот что сказал Асад год назад: "Президент Тайип Эрдоган использует неудавшийся военный переворот "для реализации в Турции радикального проекта "Братьев-мусульман". Об этом заявил в интервью кубинскому информационному агентству Prensa Latina президент Сирии Башар Асад. "У них плохие намерения, и это гораздо опасней самого переворота, - приводит ТАСС слова Башара Асада. - Судите сами, Эрдоган отстранил от работы 2,7 тыс. судей, 1,5 тыс. профессоров университетов, 15 тыс. учителей частных школ и учебных заведений. Какое отношение имеют эти люди к военному перевороту? Значит, он использовал путч для выполнения повестки дня исламистов - для изоляции гражданских обществ". Новость по теме: Асад предупреждает - Эрдоган опасней переворота



