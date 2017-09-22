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Московский листок

Чертёж немецкой винтовки уберут с памятника Калашникову

Опубликовано 22.09.2017 в разделе комментариев 1

Чертёж немецкой винтовки уберут с памятника Калашникову

Чертеж с немецкой штурмовой винтовкой Sturmgewehr 44 времен Третьего рейха уберут с барельефа памятника российскому оружейнику Михаилу Калашникову в ближайшее время, заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

"Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, на памятнике, сразу указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он сейчас находится на месте и демонтирует эту плиту, поскольку действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия", - цитирует Интерфакс Кононова.

По его словам, автор памятника Салават Щербаков и его помощники "что-то напутали". "У нас пожелание к оружию было одно - к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Калашников. Это должен был быть один из первых образцов. Все остальное, что касается барельефа и прочего - это полет творческой фантазии скульптора, художника. К сожалению, вкралась эта ошибка", - отметил Кононов.

Ранее сам скульптор Салават Щербаков заявил РИА Новости, что готов исправить ошибку, если она будет доказана. "Пока я уверен в тех чертежах, по которым мы это делали, мы общались с музеем, там написано АК-47", - пояснил он.

Об ошибке на памятнике Калашникову накануне в своем фейсбуке написал историк Юрий Пашолок. По его словам, на одном из чертежей на барельефе изображена схема немецкой автоматической винтовки StG 44 и не имеет отношения к работам Калашникова.

Монумент был открыт 19 сентября в сквере на пересечении улиц Садовая-Каретная и Долгоруковская.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Левон Георгиевич Казарян написал 22.09.2017 13:37
Это очередная акция как бы случайной пропаганды фашизма, с характерной для таких случаев ссылкой, дескать, "схему взяли из Интернета".
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