Уродливый памятник Калашникову лучше заменить просто огромным АКМом

В социальных сетях разгорелся очередной спор вокруг памятника конструктору Михаилу Калашникову, открытому 19 сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Как сообщил на своей странице в Facebook историк Юрий Пашолок, на памятнике Калашникову вместо АК-47 изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44.

Скульптор Салават Щербаков сообщил РИА "Новости", что готов внести изменения в памятник оружейнику Михаилу Калашникову, если будет доказано, что на нем изображен чертеж немецкой винтовки. Впоследствии стало известно, что плиту с чертежом уберут с памятника. "Мы хотим поблагодарить того человека, который заметил этот чертеж, на памятнике, сразу указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он сейчас находится на месте и демонтирует эту плиту, поскольку действительно, по мнению специалистов, это схема немецкого оружия", - сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

По его словам, "благодаря этой ошибке Щербакова развенчан миф о том, что Калашников заимствовал какие-то идеи у своих иностранных коллег, в первую очередь у немецкого конструктора Шмайссера". "Благодаря сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова это совершенно иное устройство", - заявил Кононов.

В конце августа "Афиша Daily" опубликовала открытое письмо жителя района, юриста Дмитрия Шабельникова, выступившего против памятника Калашникову в этом месте. Шабельников писал, что знаменитый оружейник, уроженец Алтайского края, никак не был связан с "ни с этими местами, ни с Москвой вообще". По его мнению, монумент "совершенно однозначно читается как символ имперских комплексов и агрессии, советских и постсоветских, особенно вместе с "силуэтом земного шара" и святым Георгием, поражающим "некие силы зла".

Режиссер Григорий Катаев в своем посте на Facebook назвал памятник "пошлым ужасом". По его мнению, монумент "фантастически бездарен и примитивен", а скульптуру самого Калашникова он назвал "устрашающим автоматчиком-"гитаристом". Усомнился режиссер и в моральной стороне сооружения. "Нельзя ставить монумент инженеру, акцентируя весь памятник на созданном им оружии, - это чудовищно с моральной точки зрения!" - пишет Катаев.

- Ну что с собянинских прикормленных идиотов от ваяния взять, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - даже хорошему человеку памятник возле моего дома поставят такой, что страшно всем (и зачем там очередной Жора-победоносец-то как фон дедушки с автоматом?!), вот уж где натурализм-реализм выглядит предельно неуместно, вот уж где надо было подойти с абстрактным гигантизмом в духе Рукавишникова (который примерял его, правда, в неуместном случае - на Патриарших прудах), поставить просто "калаш" этажа в три высотой, изящный и целеустремлённый (например, в башню Сбербанка) но этот морщинистый дедушка в неуклюжей позе с автоматом и на Калашникова-то не похож, вышел в итоге памятник терроризму, партизанщине, на мой взгляд, очень уместный именно здесь - за ним Каляевская улица, которую демократы лишили имени после победы контрреволюции, но где встал человек с ружьём, и Иван Каляев получит былую славу! Кстати, подобная лажа (заблудший немецкий автомат на памятнике русскому оружию) - то на плакатах к очередному 9 мая, то в подарочных наборах для ветеранов постоянно наблюдается на просторах беспамятной Руси Путинской, так что тут просто следующий этап маразма настал, уже на уровне ваяния. Целый бульварище отгрохали - кстати, когда-то, ещё в начале 1950-х это место планировали под бульвар Маяковского, чтоб выходил прямо к памятнику (здание нынешнего KFC планировали снести).

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