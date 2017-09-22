Израиль вступил в войну против Сирии на стороне США с воздуха

Аэропорт Дамаска подвергся 22 сентября удару с воздуха. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пан-арабский спутниковый телеканал Al-Mayadeen.

По его данным, по территории аэропорта были выпущены две ракеты. Удар якобы был нанесен самолетами израильских ВВС. При этом утверждается, что сирийские ПВО сбили израильский беспилотный самолет, отмечает NEWSru Israel со ссылкой на сирийские оппозиционные источники.

Сайт i24news сообщает, что удар был нанесен по району, который считается "цитаделью "Хизбаллах". Сведений о цели воздушного удара и причиненном ущербе нет.

Министерство обороны Израиля и пресс-служба Армии обороны страны (ЦАХАЛ) сообщение не комментируют. Пресс-секретарь ЦАХАЛ заявила: "Мы не отвечаем на такие сообщения".

Ранее в сентябре сирийские военные сообщили о воздушном ударе, нанесенном израильскими ВВС по военному объекту в провинции Хама (Западная Сирия). В результате атаки погибли двое военнослужащих, был причинен значительный ущерб.

Тогда официальный Иерусалим также воздерживался от комментариев. Израиль не брал на себя ответственность за этот авиаудар. Министр обороны страны Авигдор Либерман 7 сентября в эфире радиостанции 100 FM заявил, что в Сирии каждый день что-то взрывается и кто-то гибнет. "Это внутрисирийские проблемы", - сказал он, подчеркнув, что Израиль не ищет авантюр и ему не нужна война с Сирией.

"Вместе с тем мы твердо намерены не дать нашим врагам возможности и даже намека на возможность нанести ущерб безопасности Израиля и его жителей. Мы сделаем все, чтобы предотвратить создание шиитского коридора между Тегераном и Дамаском", - заявил Либерман.

Отметим, что в случае эскалации этого конфликта, Сирии есть, чем себя защитить. Минобороны РФ 14 сентября перебросило на авиабазу Хмеймим в Сирии четыре новейших истребителя "МиГ-29СМТ", поставленных ведомству в декабре 2015. "Коммерсант" сообщает, что самолет решили обкатать в боевых условиях - обычно это повышает экспортный потенциал техники.

По данным газеты, о применении в Сирии "МиГ-29СМТ" задумывались еще год назад. Однако из-за напряженной обстановки тогда положились на уже проверенные в кампании многофункциональные истребители "Су-30СМ" и "Су-35". Спустя год ситуация изменилась. Фото "МиГ-29СМТ" на базе Хмеймим были опубликованы в фотоотчете Минобороны РФ после пресс-тура российских и иностранных журналистов.

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