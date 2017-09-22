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Московский листок

Думская комиссия под руководством Поклонской отказалась рассматривать обращения о доходах депутатов

Опубликовано 22.09.2017 в разделе комментариев 0

Думская комиссия под руководством Поклонской отказалась рассматривать обращения о доходах депутатов

Думская комиссия по контролю за декларациями под руководством Натальи Поклонской на своем первом заседании в пятницу отказалась рассматривать поступившие обращения, в том числе от Transparency International.

"Все обращения, которые поступили в мой адрес как председателя комиссии, - семь обращений; какие, не имею права разглашать - были рассмотрены на заседании. Членами комиссии было единогласно принято решение эти обращения не рассматривать, поскольку они поданы в нарушение порядка", - цитирует Поклонскую Интерфакс.

Ранее Transparency International заявляла, что Поклонская не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По данным организации, указанная квартира зарегистрирована на девичью фамилию Поклонской. Сама "народная" избранница опровергла эту информацию.

Также Transparency International направляла соответствующее обращение в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов.

 



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