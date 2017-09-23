Открытое письмо президенту России В.В.Путину по поводу ситуации в российском правосудии

Уважаемый Владимир Владимирович!

Направляя вам данное письмо, мы печемся не о себе.

Одной из подписанток данного письма уже минуло 90 лет, и вы сами недавно лично поздравляли ее с этим юбилеем. Всю свою жизнь она посвятила защите гражданских прав простых людей и много лет возглавляет наиболее авторитетную правозащитную организацию - Московскую Хельсинкскую Группу. Второму подписанту - 76 лет, комсомольскому вожаку начала 60-х и адвокату с 1968 тоже мало чего нужно. Но он не утратил оптимизма и надежды на процветание Отечества. Третьему подписанту - 65 лет, и он всю свою жизнь посвятил детям и проблемам российского образования и воспитания подрастающего поколения.

Но по собственному жизненному опыту и цифрам судебной статистики мы делаем заключение, что, как это не парадоксально звучит, вредят столице (и стране) в плане сознания, экономики, демографии большинство назначенных Вами судей Мосгорсуда.

От своего Президента мы ожидаем лишь одного - чтобы Президент, для назидания всем, как говорится, «с треском» - с оповещением в СМИ выгнал с работы - лишил статуса судьи хотя бы одного из «опытных» и потому сознательно нарушающих законы судей и, к тому же, обманывающих своих коллег и граждан, присутствующих в зале суда.

Для иллюстрации приведем лишь один свежий характерный пример. Полный сил молодой индивидуальный предприниматель Беляев Т.Л. - многодетный отец малолетних детей с неработающей их матерью, отсидел в СИЗО 1 год 2 месяца за очевидно незаконно вменённое ему тяжкое преступление. Затем меру пресечения ему заменили на домашний арест. И теперь он продолжает сидеть несколько месяцев за нетяжкое преступление, которое в обозримом будущем и преступлением-то перестанет быть (ст. 241 УК РФ). Уже по истечении предельного даже для тяжкого преступления 12-месячного срока содержания под стражей (ч. 3 ст. 109 УПК РФ) 6 судей Мосгорсуда продляют срок ареста ему, отбывшему под арестом три предельных срока (ч. 2 ст. 109 УПК РФ).

В связи с этим вполне закономерно возникает вопрос: ради чего и на кого работают эти вышестоящей инстанции судьи Ковалевская А.Б., Новиков В.А., Семченко А.В., Савина С.А., Егорова Ю.Г., Шарова О.В.?

Судьи, объявив вводную и резолютивную части решения, обманывают присутствующих в зале своих коллег и граждан, обещая им, что полное решение будет готово через три дня. Однако, с выдачей решения волокитят месяц и больше, когда обжалование становится бессмысленным ввиду наступившего следующего срока продления ареста. Произвол вершат при том, что вопрос об аресте суд обязан рассмотреть безотлагательно (п. 11 ст. 108 УПК РФ, п. 4 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 9 Международного пакта «О гражданских и политических правах»). Ссылаются на перегруз, который сами же создают необоснованными арестами, незаконными продлениями, влекущими на 95 % безуспешные обжалования.

На фоне этого частного примера видится проблема всероссийская √ игнорирование судьями ч. 1 ст. 73 УК РФ - замечательного закона, нарушение которого судьями и обвинителями приводит в колонии сотни тысяч работоспособных, чаще семейных граждан, которым там не место.

Цитируем этот закон: «Если назначив лишение свободы на срок до ВОСЬМИ ЛЕТ, суд придёт к ВЫВОДУ О ВОЗМОЖНОСТИ исправления осуждённого без реального отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание УСЛОВНЫМ» (ч. 1 ст. 73 УК РФ). Каких только штампов не придумали судьи, чтобы человека отправить под арест, хотя для вывода о возможности исправления вполне достаточно положительной характеристики обвиняемого, если его деяние не входит в исчерпывающий перечень преступлений, за которые условное осуждение не назначается (см. п. «а», «а.1», «б», «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ).

У нас же дают подсудимому год, два, пять, восемь лет! И всех - под арест.

Применив только одну эту часть закона в надлежащих правовых ситуациях, мы сократим, как минимум, наполовину поток направляемых на отсидку правонарушителей, оставим их на работе и в семье, освободим из заключения сотни тысяч трудоспособных граждан.

Из буквального толкования закона следует, что при наличии данных, дающих основание ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что исправление возможно без реального ареста, такое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ не даёт право, а ОБЯЗЫВАЕТ СУД «СЧИТАТЬ НАЗНАЧЕННОЕ НАКАЗАНИЕ УСЛОВНЫМ». Для надлежащего вывода суда в плане применения на практике ст. 73 УК РФ достаточно критерия - «положительная характеристика подсудимого». Те же 8 лет условно - это реальное исправление на свободе, экономика, демография и др.

Незаконная репрессивная практика Мосгорсуда в плане защиты прав человека и основных свобод формирует практику районных судов.

В нынешней непростой ситуации самое время изменить эту практику!

Для этого, возможно, потребуется лишь разъяснение Верховного Суда.

Но, мы знаем, что Верховный Суд и пальцем не пошевельнет, пока на данную серьезную социальную проблему ему не укажет лично глава государства! Ибо, именно Президент страны является ГАРАНТОМ конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации.

В связи с этим, уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и применить, наконец-то, в области российского судебного делопроизводства свои президентские полномочия!

Руководитель Московской Хельсинкской

Группы

Людмила Алексеева

Президент Всероссийского Фонда Образования,

академик МАНПО, д.пед.н., д.юр.н.,

член Союза писателей Москвы

проф. Сергей Комков

Адвокат, д.юр.н.

проф. Геннадий Шило