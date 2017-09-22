Иран показал свою новую ракету в ходе чествования Недели священной обороны

Вооруженные силы Ирана утром в пятницу провели военные парады по всей стране в честь начала так называемой Недели священной обороны (с 22 по 28 сентября), которая проводится ежегодно в память о начале ирано-иракской войны 1980-1988 года. На торжественных мероприятиях были показаны последние достижения Тегерана в области оборонной промышленности. В том числе представили новую ракету дальнего радиуса действия, способную нести сразу несколько боеголовок.

В иранской столице Тегеране парад прошел у мавзолея основателя Исламской Республики Иран имама Хомейни, сообщает агентство Tasnim News. На церемонии открытия торжественного мероприятия выступил с речью президент страны Хасан Роухани. В ней также приняли участие высокопоставленные военные командиры, в том числе начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Хоссейн Бакери.

В своей речи на параде Роухани объявил, что Иран будет укреплять ракетный потенциал, не добиваясь разрешения каких-либо стран. "Мы увеличим нашу военную мощь в качестве сдерживающего фактора. Мы укрепим наш ракетный потенциал. Мы не будем ни от кого ждать разрешения, чтобы защитить нашу страну", - предупредил глава республики, чья речь транслировалась по государственному ТВ (цитата по Reuters).

Роухани добавил: "Все страны мира поддержали ядерную сделку [с Ираном] в Генассамблее ООН, кроме Соединенных Штатов и сионистского режима [Израиля]".

В ООН в ночь на 21 сентября прошло обсуждение ядерной сделки с Ираном. В нем приняли участие стороны, подписавшие в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана: помимо самого Ирана это Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия. По итогам встречи представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини сообщила, что сделка пока работает. Россия и Евросоюз ее поддержали, хотя США выступают против нее.

Так, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления в Генассамблее ООН 20 сентября называл соглашение "позорным для США" и утверждал, что оно "служит прикрытием для непрерывной реализации ядерной программы" Ираном.

В парадах 22 сентября в Иране приняли участие различные подразделения, представляющие военно-морской флот страны, военно-воздушные силы, сухопутные войска, воздушно-десантную дивизию, Корпус стражей Исламской революции и полицию. Вместе с тем в южном портовом городе Бендер-Аббас был проведен парад с участием военных кораблей.

На военных мероприятиях продемонстрировали последние достижения вооруженных сил Ирана в области ракетной промышленности, оборудование для наземных, военно-морских и сил противовоздушной обороны, а также средства связи.

Особое внимание обратила на себя новая ракета дальнего радиуса действия. Ее выставили в пятницу утром в грузовике на военном параде в Тегеране, отмечает Tasnim News. О характеристиках новинки журналистам в рамках торжественной церемонии рассказал командующий военно-космическими силами КСИР генерал-майор Амир Али Гаджизаде.

По его словам, ракету создало Министерство обороны Ирана для войск КСИР. Ее назвали в честь иранского города Хорремшехр (Khorramshahr), особенно пострадавшего от внезапного нападения Ирака во время войны 1980-х годов. Дальность ракеты составляет 2 тыс. километров. При этом она способна нести разделяющуюся головную часть с боеголовками индивидуального наведения, радиус действия которых составляет 1,8 тыс. км.

Курсы обучения по использованию новой ракеты уже начались, отметил генерал-майор. По его словам, изобретение скоро встанет на вооружение ВКС КСИР.

Власти Ирана настаивают, что военная мощь страны не представляет угрозы для государств региона. В Тегеране утверждают, что военная доктрина Исламской Республики полностью направлена на сдерживание.

Одтметим, как быстро работает иранское ракетостроение. Всего года назад на военной выставке в Иране руководству страны продемонстрировали новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия - "Бавар-373", клон российского С-300, контракт на поставки которого почти исполнен. Телеканал Press TV сообщает, что президент Ирана Хасан Рухани и министр обороны Хосейн Дехган осмотрели ЗРК на выставке, организованной иранской организацией авиационной промышленности.

"Бавар-373" оснащен радиолокационной станцией с фазированной радарной решеткой, похожей на российский радар 96Л6, и зенитными ракетами большого и среднего радиуса действия, отмечает "Интерфакс". Новый иранский ЗРК может поражать такие цели, как баллистические и крылатые ракеты, беспилотники и боевые самолеты.

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