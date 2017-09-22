Убытки перевозчиков городского транспорта в России в 2016 году составили 13,5 млрд руб.

Работа 63% организаций, осуществляющих регулярные автобусные пассажирские перевозки, является убыточной, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, которое было посвящено пассажирским перевозкам. По его словам, это происходит еще со времен СССР.

«По итогам 2016 года 63% крупных и средних организаций, предоставляющих услуги регулярных автобусных сообщений, например, являются убыточными», - заявил Путин.

«Нам десятилетиями, еще с советских времен, не удается избавиться от убыточности работы городского общественного транспорта», - отметил он.

По словам главы государства, нужны «общие системные подходы к комплексному развитию регионального пассажирского сообщения». «Вы не можете этого не видеть, сами ездите по своим регионам и понимаете, о чем я сейчас говорю. Нужно создать современную удобную инфраструктуру, убрать узкие места, которые существовали десятилетиями», — подчеркнул глава государства.

Путин также отметил физический и моральный износ транспортных средств, по его словам, количество старой техники увеличивается.

«Цифры не радуют, количество старой техники увеличивается. Нужно проработать стимулы повсеместного обновления автобусов, троллейбусов, трамваев и другого общественного транспорта, найти механизмы государственной поддержки модернизации транспортного парка», - отметил он

В свою очередь, министр транспорта Максим Соколов отметил, что убытки перевозчиков городского пассажирского транспорта в России в 2016 году составили почти 13,5 млрд рублей. "По данным статистики за 2016 года, убытки перевозчиков городского пассажирского транспорта в целом по стране составили почти 13,5 млрд руб. И убыточными являются около 60% всех организаций, которые осуществляют регулярные автобусные перевозки. А среди электрического транспорта такая доля еще больше – порядка 80%", - цитирует министра RNS.

По его словам, причина такого положения дел заключается, в том, что рост тарифов на пассажирские перевозки за прошлые годы "не дотягивает даже до уровня инфляции".