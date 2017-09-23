"Что стоит за кулисами великой банковской резни, учиненной Набиуллиной?"

ФУТУРОЛОГ – БАНКИРАМ

Впервые обращусь к частным банкирам РФ, которых всегда обходил с брезгливым видом. Ибо время того требует. За той резней частных банков, что учинила Набиуллина по заказу свыше, проступает план нового грандиозного «дерибана всея Руси». С формированием тупикового режима «боянкиров» - бояр-банкиров.

Предлагаю вам, банкиры, парадоксальный союз.

ВЫ ДОЛГО ДЕЛАЛИ ВИД, ЧТО ВАС ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ

Максим Калашников пишет эти строки в то время, как внутри внешне крепкой, но безнадежно гнилой внутри «вертикали» началось обрушение перекрытий и балок. Когда бессмысленная, но крайне разорительная война в Сирии принялась пожирать жизни вполне официальных военнослужащих ВС РФ. Когда «элита» РФ дрожит от страха в преддверии американских расследований на тему происхождения и расположения ее богатств, смертельно боясь конфискаций.

Банковская резня Набиуллиной развертывается именно на сем фоне. Только что отсняли интервью с Владиславом Жуковским на «Рой ТВ» именно по оной теме. Скоро увидите разговор полностью. А пока – расставлю по полочкам некоторые свои соображения.

Первое. В РФ под нож отправятся примерно пятьсот с лишним частных банков. Ибо их слишком много. У них – грандиозные дыры в балансах (более 5 трлн. рублей). Причина? Все меньше предприятий реального сектора берет кредиты под грабительские проценты. (Мне на мобилу сыплются предложения «выгодного» займа под 23% годовых, но кушайте сами). А если кредиты не берут, то банкам не на чем зарабатывать и платить проценты вкладчикам. Поэтому вас, частные банкиры РФ, и станут резать, как бензопилой. А на рынок безработных угодят 150-200 тысяч «белых воротничков», считавших последние четверть века, будто жизнь их удалась, а «совковая промышленность» - пускай помирает и бедствует.

Но дело не только в том, что проценты по вашим кредитам запредельны по меркам Запада и Китая. И даже не в том, что под кредиты нужны немилосердные залоги. Дело в том, что русские промышленники и аграрии не видят смысла в том, чтобы вообще брать кредиты. Как рассказал нам основатель корпорации по производству обуви «Ральф Рингер» Андрей Бережной, какой смысл брать кредиты под расширение производства, если рынок РФ (по нормам ВТО) открыт настежь и наводняется товарами, которые произведены на Западе и в Китае? Причем произведены эти товары промышленниками, которые используют дешевые кредиты своих банков и поддерживаются субсидиями и налоговыми льготами своих вменяемых правительств. Они просто забивают русских производителей. У наших «реальников» нет рынка сбыта и гарантии возврата средств. Они вообще не видят, что у властей РФ есть внятный план развития экономики на многие годы вперед, какие были у японцев или южных корейцев. А что, если завтра Москва отменит контрсанкции и пошлет импотрозамещение подальше? Сам А.Бережной как-то написал в своем блоге:

«И вот приходит к такому предпринимателю важный государственный муж и говорит:

- Слушай! Мы тут решили, что надо импортозамещение развивать! Условия экономические создали: кредиты дешевые и длинные организовали, налоговые послабления ввели, экологов с пожарниками приструнили! Даже пошлины импортные на товары из стран -"партнеров" ввели! Хотим за 3 года удвоить выпуск! Ты что думаешь по этому поводу? Будешь участвовать?

- Так я и без этого все эти годы этим же занимался! И сейчас занимаюсь: произвожу внутри страны!

- Нет, ты не понял! Ты давай, бери кредиты, строй новые фабрики: удваивайся, короче!

- А мне это зачем?

- Вот ты чудак-человек!!! Посчитай, сколько ты денег заработаешь!!! И стране хорошо: цены снизятся! И нам - чиновникам хорошо: нас снова выберут! Всем, короче, от этого хорошо будет!

…Задумался предприниматель. И вспомнилось ему, как солнцеликий наш в мае 2009 во время выступления в ТПП РФ сказал: "Если мы говорим в целом об экономике, то нет смысла заниматься импортозамещением, если можно купить задешево!" А еще вспомнил, как с коллегами пытался убедить чиновников, что вступление в ВТО и отмена импортных пошлин убьет внутреннее производство (страна северная, люди дорогие) - без толку! Вступили! И журналистов разных ТВ-каналов, где дискутировать ему приходилось, которые говорили, что, мол, отечественное производство - "совковое", и никогда ему не стать, как в Германии! И при этом никогда не были на наших фабриках! Скоты…»

https://andberezhnoy.livejournal.com/482.html

Так вот, уничтожаемые ныне банкиры: ваши кредиты не нужны русским промышленникам и аграриям потому, что в РФ нет нормального протекционизма и активной, разумной промполитики. Вы долго делали вид, что это вас, ростовщиков, не касается. Что пускай, мол, промышленность погибает. Но если ее нет – то и ваше поголовье такой численности не нужно.

Из-за того, что ваши кредиты всегда были недоступны для малого бизнеса, он тоже их, как вы понимаете, не берет. Он не может развивать производство – для этого тоже нужны выход РФ из ВТО и создание нормального протекционизма. Расти малый бизнес не в силах – его давит, как гробовой плитой, орда жадных чинуш и хищных «силовиков». И снова рождается вопрос: а зачем тогда в Росфедерации шесть сотен банков? Потому у вас и стали массово отбирать ваш бизнес.

Правда, стране от этого все равно лучше не станет.

ДЕРИБАН, ПЕРЕХОДЯЩИЙ В «ГОСПОДИНА ГЕКСОГЕНА»

Под предлогом укрупнения банковских структур правящая мафия (используя Набиуллину) приступила к новому грандиозному дерибану РФ. Такому же, как при чековой приватизации по Чубайсу, как при залоговых аукционах накануне катастрофы 1998 года, как при построении пирамиды ГКО в 1995-1998 гг., как при захвате нефтегазовых активов уже после Ельцина, в «нулевые». Под предлогом очищения-оздоровления кредитной системы несколько госбанков (приватизированного государства) поглощают не только чужой бизнес, но и многотриллионную эмиссию, ведомую в интересах «санации» Центробанком. Они буквально распухают от напечатанных и взятых из бюджета РФ денег, подминая под себя весь мало-мальски рентабельный бизнес в стране. (В.Жуковский в передаче рассказывает, как это делается).

В итоге рождается режим Железной пяты, семибанкирщина на новый лад (первая лютовала в 90-е). Только теперь это – «боянкиры», бояре-банкиры. Вместо «семибанкирщины» 90-х, где банки возглавляли в основном евреи, теперешние «боянкиры» вроде как русские. Но они очень прочно сращены с карательно-силовым аппаратом уже приватизированного государства. Эти попытаются править беспощадно и жестоко.

Этот новый режим блестяще предсказал Александр Проханов в романе «Господин Гексоген» в 2002 году. Тогда воображаемые «чекисты» в книге передавили вымышленных еврейских «семибанкиров» (в которых прослеживаются черты Гусинского, Смоленского, Ходорковского, Авена, Березовского) и захватили их бизнес. Только они в итоге оказались еще хуже и омерзительнее, чем побежденные. Проханов блестяще изобразил одного такого «реваншиста»: он обрядился в казачьи папаху и сапоги, взял в руки нагайку, он истово крестится, крича о своем о православии. Твердя: мол, отомстил я этим потомкам иудейских комиссаров, которые моих дедов в Гражданскую уничтожали. Но как только в его мобильном раздается звонок от западных партнеров, как сей «казак» принимается перед ними лебезить и заверять звонящего в том, что все обязательства остаются в силе…

Неплохое предвидение для 2002 года. Как по мне, то антиутопию попытаются довести до апофеоза именно сейчас. Правда, вся эта Железная пята – все та же гниль. Экономических и организационных ударов хозяев США она не выдержит и побежит сдаваться. Отдавая и Крым, и, вполне возможно, Солнецеликого. Впереди нас ждет царство свирепого и беспощадного Абсурда.

В этих условиях Максим Калашников и делает свое предложение вам, граждане частные банкиры.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ

Поскольку вас все равно «прореживают» и вы один черт лишитесь своих банков; поскольку эта Набиуллина «санация» неминуемо приведет к раскручиванию маховика системного кризиса в экономике и управлении РФ, предлагаю вам стать рядом с нами. Приверженцами протекционизма и новой индустриализации во имя национального возрождения.

Вы должны уяснить две принципиальные вещи.

Во-первых, дальнейшая судьба РФ будет страшной и «боянкиры» поставят несчастную страну перед лицом одичания и развала.

Во-вторых, протекционизм, новая индустриализация и разумная экономическая политика дают жизнь не только промышленникам и аграриям, но и вам. Нет их – не будет и вас. А вздымающиеся из мрака и тумана монстры-супербанки – это уже чисто феодальные заведения. Приватизированное государство, всевластие кучки «золотых поясов» над массой бесправных и нищих полурабов. А дальше – умелые действия США по разрушению оной тупиковой системы.

Мы не желаем такого бесславного конца РФ.

В деловых кругах есть течение, олицетворяемое Партией Дела. Партией сторонников новой индустриализации, развития и разумного протекционизма.

В силовых структурах, пускай и неявно, но проглядывает вполне патриотическая часть, и ее олицетворение – Игорь Стрелков с его «Комитетом 25 января».

Но тем и другим очень трудно. Слишком силен враг, сейчас кладущий РФ буквально под паровой каток, слишком богат. Чтобы сопротивляться ему, нужны соединенные силы. Предлагаю вам, обреченные на резню банкиры, идти «до наших лав». Хотя бы для того, чтобы сообща выдвинуть антикризисные стратегию и план развития страны. Как первый шаг.

А иначе – смерть. Созданная в ходе Великой криминальной революции 1991-1993 годов дошла до своего апофеоза, до полного остервенения…