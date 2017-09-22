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Московский листок

Чертежи Шмайссера спилили с Жоры-победоносца, конвойного Калашникова, но позор остался

Опубликовано 22.09.2017 в разделе комментариев 2

москва вов собянин щербаков
Чертежи Шмайссера спилили с Жоры-победоносца, конвойного Калашникова, но позор остался

Вечером 22 сентября с памятника российскому конструктору Михаилу Калашникову в Москве спилили чертежи немецкого автомата StG 44 конструктора Хуго Шмайссера. "Ошибочный чертеж устранен, в ближайшее время будут внесены все исправления", - сказали в Российском военно-историческом обществе (РВИО), передает агентство "Москва".

Ошибку на горельефе 21 сентября обнаружил историк Юрий Пашолок. Он заметил, что рядом с силуэтами стрелкового оружия, созданного на базе автомата Калашникова, имеется схема автомата Sturmgewehr 44, разработанного в нацистской Германии в 1944 году. Внешне этот автомат похож на АК-47.

Автор скульптуры Салават Щербаков сначала отказывался признавать, что на памятнике изображена немецкая модель. Но потом в РВИО выразили благодарность человеку, который нашел недочет. И только после этого Щербаков сказал: "Это очень маленькая, фоновая вещь. Мы ее брали из источников. Что-то из интернета".

Щербакова ранее уже уличали в размещении немецкого оружия на памятниках воинской славы России. Например, винтовку "Маузер-98" обнаружили на щите, символизирующем начало Великой Отечественной войны, на памятнике русскому солдату на Белорусском вокзале. Щербаков тогда не смог объяснить появление винтовки.

Памятник Калашникову открыли в сквере на пересечении улиц Садовой-Каретной и Долгоруковской 19 сентября в День оружейника. Заявка на установку монумента была одобрена комиссией по монументальному искусству 14 апреля 2016 года.

От редакции: Кто-нибудь припомнит хоть один случай, чтобы в СССР кто-то из советских скульпторов допускал такую лажу? Потому что были те самые "заорганизованные" худкомиссии, которые миллион раз рассматривали проект, дополняли, коллегиально поддерживали или осуждали. Например, наш знакомый скульптор, Яков Купреянов делал в 1980-х огромный памятник тоже на тему Великой Отечественной, там с противотанковыми ружьями идут ополченцы и ружья точно не спутаешь - так он и теперь в одной из экс-республик СССР стоит незыблем, потому что это Искусство. Там не может быть минусов, каких-то ляпсусов убогих, как в постсоветское время. А что сейчас? То Лужков по своей придури велит Клыкову выпрямить ногу коня Жукова и его собственную руку, в результате чего памятник становится ходульным, то при Собянине вот этот Салават (он не креатура ли Церетели? не из его мафии) допускает не просто ошибку, а идеологически вопиющую лажу. В СССР за такую ошибку всю команду скульптора расстреляли бы как за диверсию, и были бы правы - вот из автомата Калашникова и расстреляли бы. А при Собянине - нет проблем. Плюнул советским оружейникам шнапсом Шмайссера в душу - так тебе ещё и гонорар заплатят неслыханный. Спасибо, Салават Великий! Ваяй ещё - весь бюджет Москвы к твоим услугам!

А что оружие повергнутого советским оружием вермахта влепили под Калашникова - ну, это интернет виноват, сами-то мы не местные, истории родной не учили, а руки у нас растут саловАто как-то, непослушно... Это примерно как свастику влепить под серп и молот, на советский монумент (что и делают от руки в своей Украине бандеровцы - но Салават вроде не из этих). Или реально Салават майданный диверсант и тайный член "Правого сектора"? Впрочем, есть лишь два оправдывающих не этот позорный фон момента топонимики, а выбор места - Оружейный переулок (а вовсе не Садово-Каретная, как пишут уже безграмотные в московской топонимике таблоиды) и Каляевская. Оружейный переулок - назван в честь баррикад 1905-го года. Там были серьёзные бои городских партизан с питерскими "победоносцами" царизма, с семновцами. Иван Каляев, вот кто мог бы уравновесить композицию, надо и ему там поставить памятник - с оружием революционера, с "адской машиной", которая продолжила возмездие династии Романовых. И пусть оружейники революционной и советской эпох любуются друг другом, ведь без Каляева не было бы и Калашникова...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Д.Ч. написал 23.09.2017 00:08
на Арбате? какой памятник? Окуджаву знаю ,Моисея - нет)))
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(без названия)
Игорь Измайлов написал 22.09.2017 23:48
В случайность не верю, надо поискать немецкий автомат, АКМов полно. Сознательно сделал.
В СССР то же ухитрялись. Пятикнижие Моисея на Новом Арбате. масонские символы протаскивали.
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