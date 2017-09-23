Разве не Путин не дал Медведеву провести модернизацию страны?

Сентябрь – это не только Бородинская и Куликовская битвы. Это еще и начало битвы за модернизацию, провозглашенную восемь лет назад новоизбранным президентом Д.Медведева в статье «Россия, вперед!»

Кого могла оставить равнодушной его критика порочной практики сидения «на нефтяной игле», которая только усугубила «вековую отсталость»?

А надо, уверял молодой президент, как можно быстрее возрождать свою промышленность, дать бой коррупции, которая пролезла во все щели государственного механизма.

В результате, уверял автор, «мы станем одной из лидирующих стран по эффективности производства, транспортировки и использования энергии…»

Скажу сразу: публикация произвела очень мощное впечатление не только на меня. Хотя сразу же вызвал недоумение тот премилый факт, что постановочная статья общегосударственного значения появилась не в правительственной «Российской газете», а на сайте частного портала «Газета. ру».

А кто у нас тогда был премьером и, кто, стало быть, не разрешил вынести президентскую статью на всенародное обсуждение? Правильно.

Главой «Белого дома» тогда и прямым начальником «Рос.газеты» были Владимир Владимирович и стоящие за ним олигархи. Им-то модернизация экономики зачем? Их дело – труба.

В серьезность намерений «престолонаследника» провести в стране модернизацию политической, экономической и социальной систем поверили десятки миллионов сограждан.

Тут же нашлись прокремлевские толмачи вроде маркова-никонова, которые стали уверять, что модернизация по-медведевски будет кардинально отличаться от сталинской индустриализации.

Главное - потому, что она будет бескровной, быстрой, эффектной, основанной на новейших технологиях и мировом опыте.

Но что сразу насторожило: в бюджет на 2010 г. Кабмин тов.Путина не заложил ни копейки на обновление производства, сиречь ту самую модернизацию.

Вы, конечно, Дмитрий Анатольевич, сколько угодно можете рассусоливать про инновации в человеческий капитал, но денег вам под них не дадим.

Ведь что такое БАМ? Это не только энтузиазм молодых. Это внимание партии и советского правительства, это социалка, строительство жилья и бесперебойное снабжение Всесоюзной ударной комсомольско-молодежной стройки.

Шли, как пишут в романах, годы и… ничего не менялось. Какой-то хитрец переключил все внимание нашего Димона на борьбу с часовыми поясами, «лампочками Ильича» да зимним временем. И борьба с коррупцией тоже обернулась пшиком.

«ПЖиВ» снимала с обсуждения принятые в первом чтении законы о борьбе с коррупцией и парламентских расследованиях, вобравшие в себя лучший мировой опыт. А вместо них проталкивала совершеннейшие пустышки.

В результате сложилась уникальная система расхищения бюджетных средств, круговой поруки, возможность отмывать взятки путем скупки на лазурных берегах Запада дач, вилл, квартир и яхт.

Статью 20 «Конвенции ООН против коррупции» о незаконном обогащении «единороссы» не ратифицировали и по сей день – спустя 11 лет после ратификации в Госдуме самой конвенции.

Сегодня Дмитрий Анатольевич уже и не вспоминает про благородные «порывы молодости». Тема модернизации, как и борьбы с лихоимством высших госчиновников, напрочь исчезла из его лозунгов и выступлений. А, казалось бы, ты – премьер, Дума – под тобой, что мешает?

Мешает, очевидно, то, что этого не хочет сам глава государства, пляшущий под дудку сырьевых олигархов. Как недавно подметили язвительные аналитики, Вл.Путин просидел во власти столько же, сколько и генсек Л.Брежнев и собирается на 4-й срок.

Каковы же итоги? Жесточайший социально-экономический кризис, сотворенный правительственными либералами и примкнувшей к ним мадам Наебуллиной (М.Шмаков), выхода из которого у президента нет.

Кто у него оплот и костяк «вертикали сласти»? На кого он, в случае избрания, намерен опираться?

Все это люди, несомненно, достойные, но уже пенсионного и запенсионного возраста, что свидетельствует о дряхлости всей системы управления государством. Вспомним навскидку.

Председатель Верховного суда В.Лебедев - 74 года.

Председатель Конституционного суда В.Зорькин - 74 г.

Спикер Совфеда В.Матвиенко - 68 лет.

Глава Службы внешней разведки С.Нарышкин - 62 г.

Директор ФСБ А.Бортников – 65лет.

Секретарь Совбеза Н.Патрушев – 66 лет.

Патриарх Кирилл - 70 лет

Председатель ФНПР М.Шмаков - 68 лет

Глава МИДа С.Лавров – 67 лет.

Есть, правда, несколько молодых кадров вроде министра промышленности Д.Мантурова, нового министра экономики М.Орешкина и министра связи Н.Никифорова. Но они никогда не работали в реальном секторе экономики и современного производства совсем не знают. Они на подхвате.

Ну, не принято у нас сажать производственников в правительство, а все больше дельцов, заправил ТЗК, банкирчиков, монетаристов да «чикагских мальчиков».

И когда я вижу, что заведовать ВПК, строительством космических ракет, подводных лодок, кораблей и космодромов приставлен хамоватый журналист Д.Рогозин, мне и вовсе становится грустно.

Все-таки жаль, что тогда у Медведева ничего не вышло с модернизацией. А экстравагантный в суждениях писатель А.Проханов и вовсе назвал четыре года его президентства «внематочной беременностью».

P.S. Верю ли я обвинениям в тотальных хищениях и коррупции, выдвинутых против премьера фильмом ФБК «Он вам не Димон»?

Если кратно: думаю, что через ДАМа лучшие люди Путина отмыли и легализовали нажитые «непосильным трудом» дворцы, виноградники, яхты и прочие богатства.

Дмитрий Анатольевич по природе своей говорун, но не хищный хапуга. Нет у него, по-моему, этого хватательного рефлекса.

Вот почему, считаю: нужно провести всестороннее, полное и тщательное расследование.