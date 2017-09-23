Разжигаю ненависть и вражду к социальной группе "русофобы предержащие"

Если говорить серьёзно, то объявить "калаш" всемирно-историческим брендом России - это чудовищная клевета и оскорбление многовековой русской европейской цивилизации.

Например, бренды Америки - небоскребы и кольт (см. сериал "Сверхъественное" про братьев Винчестер) - чудо инженерной мысли для 20-х годов и личное оружие ковбоя и шерифа, а хоть бы и лихого бандита - фундамент американского гражданского общества.

Изобразить в виде бренда США атомный гриб сочли бы обидой...

Бренд Израиля - храмовая менора (семисвечник), изображённая на гербе (и одновременно - как трофей - на арке Тита). Изобразить в этом качестве весы менялы было бы антисемитским оскорблением, хотя огромный еврейский вклад в финансово-торговые операции Древнего мира, особенно в Месопотамии, общеизвестен...

Бренды России каждый из нас знает: все туристические буклеты и все западные репортажи из Москвы сопровождает силуэт Храма Василия Блаженного - не только памятник победы на Волжскими татарскими царствами, но знак появления самобытной Русской (Северовизантийской) цивилизации.

Знаком (брендом) следующей - петербургской цивилизационной эпохи стала единственная картина, которой выделен отдельной зал Третьяковской галереи - «Явление Христа народу» (все экскурсанты в моё время говорили, что название по смыслу должно было быть наоборот) - символ появления грандиозного исторического феномена - русской народнической интеллигенции, для которой народ был иконой.

Я не говорю про спутник, хотя «Восход» - это первый самостоятельный конструкторский отход от творческого наследия фон Брауна.

Или танк Т-34... При всех огромных минусах, это была приличная массовая машина своего класса (средний танк), в первую очередь, с более сильной артиллерией, чем куда более конструкторски совершенные немецкий «Броня-III» и американский «Шерман».

Но «калаш» - проблема в том, что его надёжность и суровая простота в быту компенсировались двумя существенными недостатками - небольшой дальностью прицельной стрельбы (низкая дульная энергия) и низкая точность при стрельбе очередями - от пистолета-пулемёта в сочетании с массивностью и низкой скорострельностью штурмовой винтовки.

Это идеальное оружие войны в джунглях, пустынях или в руинах. Не зря так часты кадры, когда некий боец палит из «калаша», держа его над головой (эрганомически не просчитанное расположение приклада делает частую стрельбу довольно мучительной процедурой), а на точность расположения автомата почти не влияет...

Это - оружие для пушечного мяса: наскоро обученных, малограмотных технически бойцов (не имевших никогда ни машины, ни мотоцикла - работавших на тракторе забирали в танкисты), задача которых тупо нести перед собой в атаке стену пуль.... а потом сражаться прикладом и штык-ножом в захваченных траншеях.

Поскольку создавался АК для многомиллионной армии, которой предстояло пройти в атаку зоны ударов атомных бомб, но все его пользователи уже были «живые убитые», и вражеский огонь был бы для них эвтаназией. Начать войну 5-миллионной волной от Эльбы и Дуная, докатиться миллионной лавиной до Копенгагена, Афин, Неаполя и Мадрида... Умереть от белокровия через полгода, но передать оккупационную вахту новым контингентам, отмобилизованным в глубинах России, Кавказа и Средней Азии. Армии Ксеркса и Дария...

В 1950-51 годах именно так (с заменой атомных бомбардировок обычными) воевали огромные массы китайцев в Корее.

Поэтому «калаш» - это не напоминание о советской агрессивности и экспансии, это горькое напоминание о людоедском и рабовладельческом менталитете советских вождей... И его «брендирование» - издевательская и циничная русофобская выходка...

От редакции: На самом деле прицельная дальность автомата Калашникова вполне достаточна для тех задач, под которые он создавался. Зачем мне возможность поражения цели, которой я не вижу?

АК действительно массовый автомат для массовой армии. Именно такие армии существовали в индустриальную эпоху, и никакого особенного людоедства в этом не было - и до большевиков под Верденом и Седаном, и во время войн нового времени. Массовые армии предполагают массовые потери, особенно при лобовом столкновении. Или западные страны научились воевать без потерь личного состава? Хотя да, Францию сдали Гитлеру в рекордно короткий срок, зато без массовых потерь. Потом за этот "подвиг" пришлось отдуваться нашим дедам на восточном фронте. Увязни Гитлер во Франции, не было бы восточного фронта. Или был бы совсем другой - с молниеносным ударом "полчищ Сталина", как в Польше 1939 года...

Так вот главные качества автомата Калашникова - неприхотливость, простота и надежность - сделали его главным оружием освободительной борьбы на всех континентах, от Китая до Африки, от Вьетнама до Кубы. Крушение мировой колониальной системы прошло под аккомпанемент очередей из АК.

Кстати, на гербах ряда таких стран присутствует автомат Калашникова: Мозамбик, Зимбабве, Конго, Буркина-Фасо, Восточный Тимор... Есть он и на гербе "Хезболлы", но это не всем понравится.

Сегодня из 10 крупнейших армий мира у 6 на вооружении стоит автомат Калашникова. Почему? Да потому что свободу и независимость большинство из них получили, держа в руках именно АК.

И раньше оружие становилось национальным символом - римский пилум, лук английского стрелка, турецкий ятаган, казачья шашка... Тот же кольт. Ничего особенно зверского в том нет. Не смущает же нас праща Давида, которой он убил Голиафа. И если подумать, то простой и дешевый АК и есть современный аналог пращи, которой хлипкий юноша может победить грозного великана.

А.Б.