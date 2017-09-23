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Московский листок

Четвертый за месяц пожар в Ростове

Опубликовано 23.09.2017 в разделе комментариев 0

пожар ростов
Четвертый за месяц пожар в Ростове

Пожар в Октябрьском районе Ростова-на-Дону перекинулся на хозяйственные постройки в частном секторе. Из-за пожара дым охватил часть города. Спасатели сообщили, что площадь пожара составляет порядка 3 тыс. кв. м. Сообщение о возгорании сухой травы возле зоопарка поступило в МЧС около 16:30. 

На место пожара были направлены два вертолета и пожарный поезд. Жителей частного сектора в районе пожара спасатели эвакуировали.

Сгорели два нежилых дома и сарай. Как уточнили в МЧС, сгорел склад — цех по производству пластиковых окон площадью 100 кв. м. К 19:30 мск удалось локализовать пожар.

Ранняя осень, юг, жарко. Однако ж это уже четвертое масштабное возгорание в Ростове. Последнее произошло буквально позавчера.

Ростов-на-Дону горит опять, уже двое погибших

За сутки до этого мы сообщали -

В центре Ростове-на-Дону вновь загорелись частные дома

Это не говоря об агустовском пожаре в центре города, когда выгорела целая улица.

Пожар в Ростове-на-Дону горит со страшной силой!

И вот что, никаких последствий для властей, не способных вынести уроки уже из четвертого (!) за месяц крупного пожара на территории одного города?

А.Б.



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